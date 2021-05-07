Якщо розширити "Норманді" неможливо: Кулеба пояснив, як діятиме Україна

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“Нормандський формат продовжує функціонувати, хоча нам звичайно хотілося б, щоб він був більш ефективним. Розширення Нормандського формату потребує згоди усіх чинних учасників формату, тобто насамперед Росії. Якщо на цьому етапі зміна структури Нормандського формату є неможливою, то ми закликаємо наших друзів і партнерів допомагати нам, а також Франції і Німеччині, тиснути на Росію, щоб вона конструктивніше себе поводила у Нормандському форматі”, — сказав міністр.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що не виключає створення нового формату щодо Донбасу з “дуже потужними гравцями”, який буде працювати паралельно з “нормандським”, для швидшого завершення війни.

До цього Глава держави висловлював думку щодо збільшення кількості учасників переговорів в Нормандському форматі (Україна, Німеччина, Франція і Росія), додавши до них США, Велику Британію і Канаду.