Если расширить "Норманди" невозможно: Кулеба объяснил, как будет действовать Украина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Расширить Нормандский формат сегодня - невозможно, поэтому Украина призывает своих партнеров помогать оказывать давление на Россию для конструктивной работы в существующем формате. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции в Киеве с главами МИД стран Бенилюкса, передает корреспондент УНН.
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"Нормандский формат продолжает функционировать, хотя нам конечно хотелось бы, чтобы он был более эффективным. Расширение Нормандского формата требует согласия всех действующих участников формата, то есть прежде всего России. Если на этом этапе изменение структуры Нормандского формата невозможно, то мы призываем наших друзей и партнеров помогать нам, а также Франции и Германии, оказывать давление на Россию, чтобы она конструктивно себя вела в Нормандском формате", - сказал министр.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не исключает создания нового формата по Донбассу с "очень мощными игроками", который будет работать параллельно с "нормандским", для быстрого завершения войны.
До этого Глава государства выразил мнение об увеличении количества участников переговоров в Нормандской формате (Украина, Германия, Франция и Россия), добавив к ним США, Великобританию и Канаду.