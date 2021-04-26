Президент закликав переглянути "Мінськ", посилити роль США, Великої Британії і Канади у врегулюванні конфлікту

Цитата

“Зараз я беру участь в процесі, який був розроблений до мене... Мінський процес в даній ситуації повинен бути більш гнучким. Він повинен служити цілям сьогоднішнього дня, а не минулого”, — заявив Президент.

Деталі

Заяви Зеленського прозвучали на наступний день після того, як Росія почала відведення сил від східного кордону України і на тимчасово окупованому Кримському півострові. За останні тижні Москва зосередила в регіоні приблизно 110 000 військовослужбовців, що стурбувало Київ і його західних союзників можливим військовим наступом Кремля.

Зеленський привітав часткове виведення військ, назвавши деескалацію “маленькою перемогою” Києва і його союзників.

За його словами, це був “крок в сторону від емоційного стану, до якогось прагматичного вирішення, яке ми очікуємо тут для регіону Донбасу”.

Але він попередив, що ситуація залишається небезпечною.

Як зазначає Financial Times, аналітики і дипломати кажуть, що демонстрація військової сили Росії біля кордонів України могла бути спробою залякати Київ і змусити його піти на поступки. Зеленський говорить, що прийшов час змінити дипломатичний підхід і підвищити роль Вашингтона.

“Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати який-небудь інший формат. Швидкість має значення. Швидкість цього процесу має значення, тому що ми втрачаємо людей щодня”, — зазначає Глава держави.

За його словами, на переговори про відведення військ на короткій ділянці 400-кілометрової лінії зіткнення між українськими та підтримуваними Росією силами треба було два роки, а на виконання Мінських угод буде потрібно ціле життя.

Президент закликав до “розширення і доповнення” нормандської групи, заявивши, що не тільки США повинні перезавантажити групу, і що Великобританія і Канада також повинні брати участь.

Нагадаємо

Минулого тижня в форматі відеоконференції відбулася зустріч радників глав держав “нормандської четвірки”: Україна, Німеччини, Франції та Росії, де всі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню.

Контекст

Переговори відбудуться після того, як лідери України, Франції та Німеччини закликали Росію припинити нарощування військ поблизу кордону України і в окупованому Криму на тлі занепокоєння щодо намірів Москви.

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.