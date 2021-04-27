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Нормандської четвірки вже замало: Зеленський хоче бачити нових "потужних гравців" у перемовинах щодо Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський не виключає створення нового формату по Донбасу з "дуже потужними гравцями", який буде працювати паралельно "нормандському", для швидшого завершення війни, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Як відзначили в Офісі, Зеленський вважає за доцільне залучення до мирних перемовин інших держав, адже це може сприяти швидшому завершенню війни на Донбасі.

Цитата

“Це може бути розширення Нормандського формату, окремий, паралельний формат з іншими країнами, з дуже серйозними, потужними гравцями. Не тільки тому, що вони потужні, а тому, що вони виявляють бажання допомогти Україні у припиненні війни. Я вважаю, що це правильне рішення”, — сказав Глава держави, перебуваючи з робочою поїздкою на Херсонщині.

Додамо

Також Президент укотре висловився за модернізацію та оновлення Мінського переговорного процесу.

“Я вважаю, що „Мінськ“ повинен бути гнучким. Ніхто не говорить, що потрібно закривати „Мінськ“. Але вважаю, що декілька пунктів повинні бути оновлені”, — зазначив він.

Що передувало

Зеленський заявив в опублікованому в понеділок інтерв’ю газеті Financial Times, що вважає за необхідне внести зміни в мінські угоди і збільшити кількість учасників переговорів в “нормандському форматі” (Україна, Німеччина, Франція і Росія), додавши до них США, Велику Британію і Канаду.

Пізніше телеканал CNN повідомив, що президент США Джо Байден має намір в травні відправити до України держсекретаря Ентоні Блінкена.

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