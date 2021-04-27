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Нормандской четверки уже мало: Зеленский хочет видеть новых "мощных игроков" в переговорах по Донбассу

Киев  •  УНН

 • 17954 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не исключает создания нового формата по Донбассу с "очень мощными игроками", который будет работать параллельно "нормандскому", для быстрого завершения войны, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Как отметили в Офисе, Зеленский считает целесообразным привлечение к мирным переговорам других государств, ведь это может способствовать более быстрому завершению войны на Донбассе.

Цитата

"Это может быть расширение Нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение", - сказал Глава государства, находясь с рабочей поездкой в Херсонской области.

Добавим

Также Президент в очередной раз высказался за модернизацию и обновление Минского переговорного процесса.

"Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", - отметил он.

Что предшествовало

Зеленский заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times, что считает необходимым внести изменения в минские соглашения и увеличить количество участников переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и Россия), добавив к ним США, Великобританию и Канаду.

Позже телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден намерен в мае отправить в Украину госсекретаря Энтони Блинкена.

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