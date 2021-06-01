Кравчук рассказал, как можно воплотить идею Зеленского относительно нового формата переговоров по Донбассу и Крыму

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"Я поддерживаю мнение Зеленского, потому что вопрос Донбасса является вопросом всей Украины и не только Украины. Нельзя разрывать такой важный вопрос с Крымом. Вопрос Крыма и вопросы Донбасса решаются в зависимости от того, какая ситуация вокруг Украины - в Европе, в мире", - отметил Кравчук.

Детали

Также по словам главы украинской делегации, российский проект "Северный поток - 2", если он будет введен, ограничит возможности Украины, и РФ может давить на Украину даже больше чем сейчас, ведь она будет лишать Украину многих рычагов - в частности экономических.

По мнению Кравчука, надо рассматривать это в целом как вопрос общеевропейского характера.

"Нормандии" не хватает

По мнению первого президента, "нормандский формат" сейчас сосредоточен не столько на завершении войны на востоке страны, сколько на ее последствиях.

"Если семь лет идет такая работа, которая, будем говорить, не дает результатов, а она же не дает результатов - мы иногда поднимаемся, имеем маленькие успехи, затем снова опускаемся - мы боремся не столько против войны, как с последствиями войны, мы же теряем и людей, и ресурсы. Это для нас наиболее болезненный и наиболее острый вопрос. Если они решаются плохо или совсем не решаются, то вполне естественно что его надо переформировать. Я убежден в этом, уже все это видят", - отметил собеседник УНН.

Он напомнил, что президент не раз говорил о том, что эффективность в частности и минского процесса совершенно не соответствует интересам Украины в целом, интересам завершения конфликта на Донбассе.

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"Я думаю, что это и есть главный вопрос, который смущает и Зеленского и всех нас. Потому что мы должны добиться решения конфликта, возвращения территорий, утраченных Украиной, это наш главный вопрос, и для того, чтобы его решать, я убежден, с помощью минского и "нормандского формата" в таком режиме, как сейчас, это решить невозможно", - добавил он.

Как можно ввести новый формат

По словам Кравчука, для воплощения новых инициатив необходимо будет договариваться с партнерами и, в первую очередь, это касается Соединенных Штатов Америки.

"Я думаю, надо точно договориться с США, чтобы они заявили о том, что Соединенные Штаты Америки дают согласие принимать активное и непосредственное участие (независимо от того, на каком уровне) в формате, который имеет задачу решить вопрос кризиса, конфликта и войны на Донбассе и возвращение Украине ее территорий, в том числе Крыма - это первое, что нужно сделать. Если США сделают такое заявление, тогда нужно рассматривать этот вопрос в нормандском формате четырем, потому что, мое мнение, что такой вопрос должен быть решен консенсусом, вчетвером. Хотя я не вижу каких-то причин, чтобы кто-то возражал, почему не могут участвовать Соединенные Штаты - самая сильная, демократическая и авторитетная страна мира", - отметил он.

Глава украинской делегации не исключил, что Россия может отказаться или поставить собственные ультиматумы.

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"Но когда все вместе, большинство участников скажут "да", а Россия - "нет", то надо объяснить, почему нет. Тогда станет очевидно, чего хочет Россия: Россия хочет войны ... Когда Россия откажется, то станет очевидно, что ведет войну Россия", - подчеркнул Кравчук.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал об идее создать новый формат переговоров по Донбассу.

По словам гаранта, в существующем сейчас нормандском формате не идет ни о Крыме, ни о трубопроводе "Северный поток-2", ни о гарантиях безопасности. Обсуждение именно этих вопросов можно было бы объединить на одном переговорном площадке.