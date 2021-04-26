Корупція в "Укрзалізниці": НАБУ і САП минулого року відправили до суду одну справу п'ятирічної давнини

Деталі

Так, на сайті НАБУ є розділ "Справи в суді", де у відкритому доступі детективи висвітлюють результати своєї роботи.

З огляду на суспільний запит на ліквідацію корупції в "Укрзалізниці", соціальну напругу в трудовому колективі, десятки мільярдів збитків по результату 2020 року і розслідування парламентської ТСК в частині бездіяльності правоохоронців, УНН публікує перелік справ НАБУ по темі. Всього в розділі зазначено шість кримінальних справ, розслідування в яких започатковано в 2016 (чотири справи) та 2017 (дві справи) роках. Половина справ про співпрацю "Укрзалізниці" з "Вог Аеро Джет" щодо поставок палива. І тільки три з них - інша корупція, а саме:

1) "Вог Аеро Джет". НАБУ розпочало розслідування в 2016 році, до суду направило справу в 2019 році. Суть інкримінованого злочину в тому, що службові особи "Укрзалізниці" у змові зі службовими особами "Вог Аеро Джет" штучно завищили вартість палива, чим завдали збитків залізниці 92 млн грн.

2) "Вог Аеро Джет". Епізод вищевказаної справи в частині провини фактичного керівника "Вог Аеро Джет". НАБУ розпочало розслідування в 2016 році, в 2018 році повідомило про підозру і в 2020 році направило справу в Антикорупційний суд.

3) "Вог Аеро Джет". Нанесення 40 млн грн збитку "Укрзалізниці" на схемі позичання палива у "Вог Аеро Джет". НАБУ розпочало розслідування в 2016 році, в 2019 році оголосило підозру і в 2019 направило справу до суду. Суть інкримінованого злочину в тому, що службові особи "Укрзалізниці" взяли в борг у "Вог Аеро Джет" паливо, але в обумовлений термін не віддали його і повинні були виплатити штраф компанії в розмірі 22,7 млн грн за кожен день прострочення, разом на суму майже 40 млн грн.

4) Шпали. У 2017 році НАБУ розпочало розслідування і в тому ж році направило справу до суду. Суть інкримінованого злочину в тому, що службові особи "Укрзалізниці" в змові з постачальниками завищили ціни на дерев'яні шпали і привласнили 13,65 млн грн коштів держкоманії.

5) Закупівля непотрібного палива. У 2017 році НАБУ розпочало розслідування, а в 2019 році направило справу до суду. Суть інкримінованого злочину в тому, що службові особи в змові з неназваними комерційними компаніями закупили палива на 100 млн грн, якого "Укрзалізниця" не потребувала.

6) Пільги на вантажоперевезення. У 2016 році НАБУ розпочало розслідування, а в 2018 році направило справу до суду. Суть інкримінованого злочину в тому, що службові особи "Укрзалізниці" встановили пільгові тарифи на вантажоперевезення для декількох експедиторських компаній, в результаті чого "Укрзалізниця" втратила 69 млн грн.

П'ять розслідувань і один епізод, загальний збиток в сумі трохи більше 300 млн грн - це, схоже, і є весь масштаб корупції, який детективи НАБУ виявили в "Укрзалізниці" за останні роки. І це при тому, що, за словами ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, в НАБУ цим займається цілий відділ детективів.

Для порівняння, збиток "Укрзалізниці" в 2020 році досяг 12 мільярдів гривень, з яких 8 мільярдів гривень на вантажоперевезеннях, в тому числі через рішення правління держкомпанії знизити тарифи так, щоб приватні компанії могли експлуатувати вагони більше, а платили за це менше. Тобто, детективи НАБУ з 2016 року побачили корупцію в "Укрзалізниці" всього лише на 2,5% від загального збитку за один тільки 2020 рік.

Доповнення

У 2020 році відповідальним за боротьбу з корупцією в "Укрзалізниці" був призначений детектив Денис Гюльмагомедов, який підписав відповідний меморандум з новопризначеним головою "Укрзалізниці" Володимиром Жмаком.

У НАБУ бездіяльність Гюльмагомедова, його можливу співпрацю з правлінням "Укрзалізниці", а також роль Михайла Саакашвілі в цьому не коментують. У САП, в свою чергу, також приховують прізвища прокурорів, які повинні були, але не контролювали дотримання антикорупційного законодавства на залізниці.

Крім заниження тарифів на вагони "Укрзалізниці", без публічної реакції НАБУ і САП залишається тендер держкомпанії з "Метінвест-Шиппінг" Ріната Ахметова, згідно з яким в січні поточного року "Укрзалізниця" передала комерційній компанії свої вагони на три роки за фіксованою, невигідною для "Укрзалізниці" ціною.

Додамо, що тільки за останній час про корупцію і правопорушення в "Укрзалізниці" публічно повідомили:

1) Міністр інфраструктури Владислав Криклій, який підтвердив, що державна "Укрзалізниця" зазнала збитків через рішення правління Володимира Жмака, звільненого урядом в березні.

2) Звільнений у березні Володимир Жмак, який звинуватив членів Наглядової ради в проявах корупції.

3) Журналісти та експерти, які описали зв'язок між главою правління "Укрзалізниці" у другому півріччі 2020 року Володимиром Жмаком, членом правління Іраклі Езугбая (колишній глава залізниці Грузії, звинувачений в розкраданнях) з детективами НАБУ і першим заступником директора бюро Гізо Углавою.

Поки НАБУ і САП ухиляються від розслідування корупції в "Укрзалізниці", парламентська ТСК вже вказала на ознаки халатності силовиків.