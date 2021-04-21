НАБУ отказалось комментировать реакцию на заявления Жмака о коррупции в "Укрзализныце"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Экс-руководитель Укрзализныци Владимир Жмак подал иск об отмене решения о своем увольнении и указал на "попытки Наблюдательного совета вернуть коррупционные схемы". Однако в НАБУ отказались комментировать, отреагировали ли они на публичные заявления экс-чиновника о коррупции, сообщает УНН.
Цитата:
"Сообщаем, что информационное агентство "УНН" не является заявителем относительно такой информации, а следовательно Национальное бюро не обязано предоставлять информацию о внесении или невнесении сведений в ЕРДР по указанным фактам", - сообщили в НАБУ в ответ на информационный запрос.
Дополнение
17 марта Кабмин уволил Владимира Жмака с должности главы правления "Укрзализныци". На эту должность он был назначен в августе прошлого года. Его первым кадровым решением было назначение директором по коммерческой работе "Укрзализныци" Иракли Эзугбая, бывшего руководителя железной дороги Грузии. Оба сотрудничали с Саакашвили.
Ущерб "Укрзализныци" за прошлый год достиг 12 млрд грн, 8 млрд грн из которых - на грузовых перевозках, в частности из-за решения Эзугбая снизить соответствующие тарифы "Укрзализныци".
Он объяснил это условиями рынка, однако решение на самом деле он мог принять в условиях конфликта интересов - в пользу компании "Дженерал контейнер сервисес", которой владел до назначения в "Укрзализныцю" и которая занимается грузовыми железнодорожными перевозками. Основателем "Дженерал контейнер сервисес" является также компания "Рисоил", которая в прошлом году получила в управление херсонский порт по договору концессии. Поэтому, вагоны "Укрзализныци" могли по сниженной цене обеспечивать перевозки товара в херсонский порт "Рисоил".
В убытках "Укрзализныци" и последствиях "тарифов Эзугбая" сейчас разбирается Временная следственная комиссия, потому что НАБУ с этим не справилось даже несмотря на подписанный меморандум. Некоторые СМИ объясняют такое бездействие НАБУ связями Саакашвили с первым заместителем НАБУ Гизо Углавой. Подробно здесь.
В ВСК также видят признаки халатности правоохранителей, которые присматривали за "Укрзализныцей".