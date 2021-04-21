НАБУ відмовилося коментувати реакцію на заяви Жмака про корупцію в "Укрзалізниці"

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"Повідомляємо, що інформаційне агентство "УНН" не є заявником щодо такої інформації, а отже Національне бюро не зобов’язане надавати інформацію про внесення або невнесення відомостей до ЄРДР за вказаними фактами", - повідомили в НАБУ у відповідь на інформаційний запит.

Доповнення

17 березня Кабмін звільнив Володимира Жмака з посади голови правління “Укрзалізниці”. На цю посаду він був призначений у серпні минулого року. Його першим кадровим рішенням було призначення директором з комерційної роботи “Укрзалізниці” Іраклі Езугбая, колишнього керівника залізниці Грузії. Обидва співпрацювали з Міхеілом Саакашвілі.

Збиток “Укрзалізниці” за минулий рік сягнув 12 млрд грн, 8 млрд грн з яких — на вантажних перевезеннях, зокрема через рішення Езугбая знизити відповідні тарифи “Укрзалізниці”.

Він пояснив це умовами ринку, проте рішення насправді він міг ухвалити в умовах конфлікту інтересів — на користь компанії “Дженерал контейнер сервісес”, якою володів до призначення в “Укрзалізницю” і яка займається вантажними залізничними перевезеннями. Засновником “Дженерал контейнер сервісес” є також компанія “Рисоіл”, яка минулого року отримала в управління херсонський порт за договором концесії. Тож, вагони “Укрзалізниці” могли за зниженою ціною забезпечувати перевезення товару в херсонський порт “Рисоіл”.

У збитках “Укрзалізниці” і наслідках “тарифів Езугбая” нині розбирається Тимчасова слідча комісія, бо НАБУ з цим не впоралося навіть попри підписаний меморандум. Деякі ЗМІ пояснюють таку бездіяльність НАБУ зв’язками Міхеіла Саакашвілі з першим заступником НАБУ Гізо Углавою. Детально тут.

У ТСК також вбачають ознаки недбалості правоохоронців, які наглядали за “Укрзалізницею”.