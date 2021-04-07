Жмак невдало спробував поновитися на посаді керівника “Укрзалізниці”

Жмак просив суд:



визнати протиправним та скасувати розпорядження КМУ про звільнення з посади голови правління “Укрзалізниці”;



заборонити КМУ приймати рішення про обрання та призначення будь-якої іншої особи головою правління або виконувачем обов’язків голови правління “Укрзалізниці”;



заборонити Наглядовій раді УЗ проводити відбір кандидатів на посаду голови правління УЗ, укладати контракт щодо виконання обов’язків голови правління УЗ з будь-якою іншою особою.



Розглянувши матеріали справи, суд відмовив Жмаку у задоволенні позову, вказавши на його необґрунтованість.

“Вказані заявником заходи забезпечення позову не зможуть забезпечити ефективний захист та поновлення порушених прав позивача в контексті заявленого позивачем способу захисту”, — йдеться в ухвалі суду.

Доповнення

17 березня Кабмін звільнив Володимира Жмака з посади голови правління “Укрзалізниці”. На цю посаду він був призначений у серпні минулого року. Його першим кадровим рішенням було призначення директором з комерційної роботи “Укрзалізниці” Іраклі Езугбая, колишнього керівника залізниці Грузії. Обидва співпрацювали з Міхеілом Саакашвілі.

Збиток “Укрзалізниці” за минулий рік сягнув 12 млрд грн, 7 млрд грн з яких — на вантажних перевезеннях, зокрема через рішення Езугбая знизити відповідні тарифи “Укрзалізниці”. Він пояснив це умовами ринку, проте рішення насправді він міг ухвалити в умовах конфлікту інтересів — на користь компанії “Дженерал контейнер сервісес”, якою володів до призначення в “Укрзалізницю” і яка займається вантажними залізничними перевезеннями. Засновником “Дженерал контейнер сервісес” є також компанія “Рисоіл”, яка минулого року отримала в управління херсонський порт за договором концесії. Тож, вагони “Укрзалізниці” могли за зниженою ціною забезпечувати перевезення товару в херсонський порт “Рисоіл”.

У збитках “Укрзалізниці” і наслідках “тарифів Езугбая” нині розбирається Тимчасова слідча комісія, бо НАБУ з цим не справилося попри підписаний меморандум. Деякі ЗМІ пояснюють таку бездіяльність НАБУ зв’язками Міхеіла Саакашвілі з першим заступником НАБУ Гізо Углавою. Детально тут.

До теми

Народний депутат від фракції “Слуга народу” Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Міхеіл Саакашвілі і його громадська організація “Офіс простих рішень” грубо втручаються в роботу державних органів України і просувають свої лобістські проекти.