Жмак невдало спробував поновитися на посаді керівника “Укрзалізниці”

ukru
19:01 • 8937 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 103310 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 133097 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 112911 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 130432 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 145794 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 167274 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199488 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 307605 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192681 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 122525 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 131289 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 144479 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 157181 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 123667 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 111032 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 307595 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 242613 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 336388 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 329967 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 59917 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108919 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109826 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106874 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120248 перегляди
Актуальне
Жмак невдало спробував поновитися на посаді керівника “Укрзалізниці”

Жмак невдало спробував поновитися на посаді керівника “Укрзалізниці”

Київ • УНН

 • 16559 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Господарський суд Києва відмовив Володимиру Жмаку у задоволенні позову про відновлення на посаді голови правління “Укрзалізниці”, повідомляє УНН з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Жмак просив суд:

  • визнати протиправним та скасувати розпорядження КМУ про звільнення з посади голови правління “Укрзалізниці”;
  • заборонити КМУ приймати рішення про обрання та призначення будь-якої іншої особи головою правління або виконувачем обов’язків голови правління “Укрзалізниці”;
  • заборонити Наглядовій раді УЗ проводити відбір кандидатів на посаду голови правління УЗ, укладати контракт щодо виконання обов’язків голови правління УЗ з будь-якою іншою особою.

Розглянувши матеріали справи, суд відмовив Жмаку у задоволенні позову, вказавши на його необґрунтованість.

“Вказані заявником заходи забезпечення позову не зможуть забезпечити ефективний захист та поновлення порушених прав позивача в контексті заявленого позивачем способу захисту”, — йдеться в ухвалі суду.

Доповнення

17 березня Кабмін звільнив Володимира Жмака з посади голови правління “Укрзалізниці”. На цю посаду він був призначений у серпні минулого року. Його першим кадровим рішенням було призначення директором з комерційної роботи “Укрзалізниці” Іраклі Езугбая, колишнього керівника залізниці Грузії. Обидва співпрацювали з Міхеілом Саакашвілі.

Збиток “Укрзалізниці” за минулий рік сягнув 12 млрд грн, 7 млрд грн з яких — на вантажних перевезеннях, зокрема через рішення Езугбая знизити відповідні тарифи “Укрзалізниці”. Він пояснив це умовами ринку, проте рішення насправді він міг ухвалити в умовах конфлікту інтересів — на користь компанії “Дженерал контейнер сервісес”, якою володів до призначення в “Укрзалізницю” і яка займається вантажними залізничними перевезеннями. Засновником “Дженерал контейнер сервісес” є також компанія “Рисоіл”, яка минулого року отримала в управління херсонський порт за договором концесії. Тож, вагони “Укрзалізниці” могли за зниженою ціною забезпечувати перевезення товару в херсонський порт “Рисоіл”.

У збитках “Укрзалізниці” і наслідках “тарифів Езугбая” нині розбирається Тимчасова слідча комісія, бо НАБУ з цим не справилося попри підписаний меморандум. Деякі ЗМІ пояснюють таку бездіяльність НАБУ зв’язками Міхеіла Саакашвілі з першим заступником НАБУ Гізо Углавою. Детально тут

До теми

Народний депутат від фракції “Слуга народу” Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Міхеіл Саакашвілі і його громадська організація “Офіс простих рішень” грубо втручаються в роботу державних органів України і просувають свої лобістські проекти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами