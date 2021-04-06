У "Слузі народу" заявили, що Офіс простих рішень Саакашвілі діє проти інтересів України

Цитата

“Я неодноразово заявляла і заявляю, що Офіс простих рішень діє на шкоду і всупереч інтересам української держави”, — підкреслила вона.

Деталі

Нардеп назвала сумнівною законодавчу діяльність Офісу простих рішень.

“Законопроекти, які готуються в Офісі простих рішень, є такими, що дестабілізують ті чи інші галузі української економіки, або ті чи інші сфери життя, і діють на шкоду, а не на конструктив. І часто-густо їхні ініціативи підкріплюються багатьма підписами народних депутатів”, — розповіла Василевська-Смаглюк.

Довідка

Громадська організація “Офіс простих рішень та результатів” готує пропозиції законодавчих змін для Національної ради реформ України — спеціального консультативно-дорадчого органу при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації.

ГО “Офіс простих рішень” було засновано 3 червня 2020 року Михеїлом Саакашвілі та Олександром Ольшанським.

До теми

Людей Саакашвілі пов’язують зі збитками “Укрзалізниці”. Так, з вересня минулого року по березень 2021 року українською компанією керували Володимир Жмак ( колишній заступник Саакашвілі в Одеській ОДА) та Іраклі Езугбая ( колишній керівник залізниці Грузії за часів Саакашвілі). Рішення останнього про заниження тарифів на вантажні перевезення могло завдати “Укрзалізниці” втрат на 7 млрд грн.