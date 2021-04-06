У "Слузі народу" заявили, що Офіс простих рішень Саакашвілі діє проти інтересів України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Очолюваний Михеїлом Саакашвілі “Офіс простих рішень та результатів” діє проти інтересів України. Про це у коментарі УНН заявила народний депутат від фракції “Слуга народу” Ольга Василевська-Смаглюк.
Цитата
“Я неодноразово заявляла і заявляю, що Офіс простих рішень діє на шкоду і всупереч інтересам української держави”, — підкреслила вона.
Деталі
Нардеп назвала сумнівною законодавчу діяльність Офісу простих рішень.
“Законопроекти, які готуються в Офісі простих рішень, є такими, що дестабілізують ті чи інші галузі української економіки, або ті чи інші сфери життя, і діють на шкоду, а не на конструктив. І часто-густо їхні ініціативи підкріплюються багатьма підписами народних депутатів”, — розповіла Василевська-Смаглюк.
Довідка
Громадська організація “Офіс простих рішень та результатів” готує пропозиції законодавчих змін для Національної ради реформ України — спеціального консультативно-дорадчого органу при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації.
ГО “Офіс простих рішень” було засновано 3 червня 2020 року Михеїлом Саакашвілі та Олександром Ольшанським.
До теми
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