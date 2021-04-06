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21:00 • 47432 просмотра

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В "Слуге народа" заявили, что Офис простых решений Саакашвили действует против интересов Украины

В "Слуге народа" заявили, что Офис простых решений Саакашвили действует против интересов Украины

Киев  •  УНН

 • 39920 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Возглавляемый Михеилом Саакашвили "Офис простых решений и результатов" действует против интересов Украины. Об этом в комментарии УНН заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Цитата

"Я неоднократно заявляла и заявляю, что Офис простых решений действует в ущерб и вопреки интересам украинского государства", - подчеркнула она.

Детали

Нардеп назвала сомнительной законодательную деятельность Офиса простых решений.

"Законопроекты, которые готовятся в Офисе простых решений, являются такими, что дестабилизируют те или иные отрасли украинской экономики, или те или иные сферы жизни, и действуют во вред, а не на конструктив. И часто их инициативы подкрепляются многими подписями народных депутатов", - рассказала Василевская-Смаглюк.

Справка

Общественная организация "Офис простых решений и результатов" готовит предложения законодательных изменений для Национального совета реформ Украины - специального консультативного органа при Президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации. ОО "Офис простых решений" было основано 3 июня 2020 года Михеилом Саакашвили и Александром Ольшанским.

К теме

Людей Саакашвили связывают с убытками "Укрзализныци". Так, с сентября прошлого года по март 2021 года украинской компанией руководили Владимир Жмак (бывший заместитель Саакашвили в Одесской ОГА) и Иракли Эзугбая (бывший руководитель железной дороги Грузии во времена Саакашвили). Решение последнего о занижении тарифов на грузовые перевозки могло нанести "Укрзализныци" потерь на 7 млрд грн.

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