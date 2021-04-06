В "Слуге народа" заявили, что Офис простых решений Саакашвили действует против интересов Украины

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"Я неоднократно заявляла и заявляю, что Офис простых решений действует в ущерб и вопреки интересам украинского государства", - подчеркнула она.

Детали

Нардеп назвала сомнительной законодательную деятельность Офиса простых решений.

"Законопроекты, которые готовятся в Офисе простых решений, являются такими, что дестабилизируют те или иные отрасли украинской экономики, или те или иные сферы жизни, и действуют во вред, а не на конструктив. И часто их инициативы подкрепляются многими подписями народных депутатов", - рассказала Василевская-Смаглюк.

Справка

Общественная организация "Офис простых решений и результатов" готовит предложения законодательных изменений для Национального совета реформ Украины - специального консультативного органа при Президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации. ОО "Офис простых решений" было основано 3 июня 2020 года Михеилом Саакашвили и Александром Ольшанским.

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