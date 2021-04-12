САП "скрыла" информацию о коррупции в "Укрзализныце"

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 41637 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 119865 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 175368 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 178006 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 261874 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 303852 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155620 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142722 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 260763 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126216 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 179089 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 161349 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 196751 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 77922 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 165208 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 303852 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 260763 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 417018 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 383239 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 366868 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 26917 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 165212 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 196754 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 179091 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 261876 просмотра
Актуальное
САП "скрыла" информацию о коррупции в "Укрзализныце"

САП "скрыла" информацию о коррупции в "Укрзализныце"

Киев  •  УНН

 • 16139 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура не смогла сообщить о результатах борьбы с коррупцией в "Укрзализныце" за последние восемь месяцев правления там Владимира Жмака и Иракли Эзугбая, передает УНН.

САП уклонилась от всех вопросов агентства, сославшись на 222 статью Уголовного процессуального кодекса о тайне следствия. В частности, в прокуратуре не смогли назвать фамилии прокуроров и детективов НАБУ, которые безрезультатно наблюдали за доведением "Укрзализныци" до преддефолтного состояния, а также уклонились от предоставления публичной оценки действий должностных лиц "Укрзализныци" и детективов НАБУ.

"Согласно части 1 статьи 222 Уголовного процессуального кодекса Украины сведения досудебного расследования составляют тайну досудебного расследования и могут быть разглашены только с разрешения следователя или прокурора в том объеме, в котором они признают возможным.

В то же время запрашиваемые сведения о наличии уголовных производств, в которых расследуются обстоятельства совершения уголовных правонарушений конкретными физическими лицами, отнесены к информации с ограниченным доступом.

На основании изложенного можно сделать вывод, что данные о наличии расследований, их течении, участии определенных граждан в расследовании является информацией с ограниченным доступом и не подлежат разглашению третьим лицам", - отметил начальник управления САП Андрей Довгань.

Также он добавил, что, согласно УПК, "не предусмотрена необходимость закрепления конкретных прокуроров САП за осуществлением надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства по уголовным производствам, связанным с деятельностью АО "Укрзализныця", что в свою очередь может означать отсутствие таких расследований и закрепленных за ними групп прокуроров".

Информация УНН

Собеседники из прокуратуры указывают на то, что и.о. руководителя САП Максим Грищук саботирует расследование коррупции в "Укрзализныци". Для проверки этой информации УНН обратился к САП с просьбой начать следствие по факту совершения возможных преступлений на железной дороге бывшими управленцами, в частности в рамках уголовного производства проверить информацию СМИ об умышленном занижении тарифов "Укрзализныци" и ее коммерческим директором Иракли Эзугбая, что привело к убыткам компании в 8 млрд грн. Впрочем, Грищук информацию о возможном совершении умышленных преступлений проигнорировал.

Добавим, что ранее Грищук "проморгал" коррупцию в Укроборонпроме и был отстранен от должности на время служебного следствия.

"Отстранил (старшего прокурора Максима Грищука - ред.) из-за того, что человек три года "процессировал" это дело, и как процессуальный руководитель, если хотите, проморгал вот те все нарушения, которые были. И я думаю, что это решение правильное", - рассказывал тогдашний руководитель САП Назар Холодницький.

Дополнение

В октябре прошлого года НАБУ подписало меморандум с "Укрзализныцей" о совместной борьбе с коррупцией. Прошлый год "Укрзализныця" закончила с убытком в 12 млрд грн, 8 млрд грн из которых в частности из-за решения коммерческого директора Иракли Эзугбая снизить тарифы на грузовые перевозки. Однако никакого уголовного производства по данному факту НАБУ не открыли. Подробно здесь.

По одной из версий, подписант меморандума - детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов имел внепроцессуальные контакты с главой правления "Укрзализныци" Владимиром Жмаком и коммерческим директором Иракли Эзугбая, близкими к Михаилу Саакашвили, однако в НАБУ это опровергают.

Сейчас коррупцию в "Укрзализныце" вместо НАБУ и САП расследует Временная следственная комиссия ВР, члены которой так же жалуются на саботаж антикоррупционных органов. Подробно здесь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы