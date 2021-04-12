САП "скрыла" информацию о коррупции в "Укрзализныце"

САП уклонилась от всех вопросов агентства, сославшись на 222 статью Уголовного процессуального кодекса о тайне следствия. В частности, в прокуратуре не смогли назвать фамилии прокуроров и детективов НАБУ, которые безрезультатно наблюдали за доведением "Укрзализныци" до преддефолтного состояния, а также уклонились от предоставления публичной оценки действий должностных лиц "Укрзализныци" и детективов НАБУ.

"Согласно части 1 статьи 222 Уголовного процессуального кодекса Украины сведения досудебного расследования составляют тайну досудебного расследования и могут быть разглашены только с разрешения следователя или прокурора в том объеме, в котором они признают возможным.

В то же время запрашиваемые сведения о наличии уголовных производств, в которых расследуются обстоятельства совершения уголовных правонарушений конкретными физическими лицами, отнесены к информации с ограниченным доступом.

На основании изложенного можно сделать вывод, что данные о наличии расследований, их течении, участии определенных граждан в расследовании является информацией с ограниченным доступом и не подлежат разглашению третьим лицам", - отметил начальник управления САП Андрей Довгань.

Также он добавил, что, согласно УПК, "не предусмотрена необходимость закрепления конкретных прокуроров САП за осуществлением надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства по уголовным производствам, связанным с деятельностью АО "Укрзализныця", что в свою очередь может означать отсутствие таких расследований и закрепленных за ними групп прокуроров".

Информация УНН

Собеседники из прокуратуры указывают на то, что и.о. руководителя САП Максим Грищук саботирует расследование коррупции в "Укрзализныци". Для проверки этой информации УНН обратился к САП с просьбой начать следствие по факту совершения возможных преступлений на железной дороге бывшими управленцами, в частности в рамках уголовного производства проверить информацию СМИ об умышленном занижении тарифов "Укрзализныци" и ее коммерческим директором Иракли Эзугбая, что привело к убыткам компании в 8 млрд грн. Впрочем, Грищук информацию о возможном совершении умышленных преступлений проигнорировал.

Добавим, что ранее Грищук "проморгал" коррупцию в Укроборонпроме и был отстранен от должности на время служебного следствия.

"Отстранил (старшего прокурора Максима Грищука - ред.) из-за того, что человек три года "процессировал" это дело, и как процессуальный руководитель, если хотите, проморгал вот те все нарушения, которые были. И я думаю, что это решение правильное", - рассказывал тогдашний руководитель САП Назар Холодницький.

Дополнение

В октябре прошлого года НАБУ подписало меморандум с "Укрзализныцей" о совместной борьбе с коррупцией. Прошлый год "Укрзализныця" закончила с убытком в 12 млрд грн, 8 млрд грн из которых в частности из-за решения коммерческого директора Иракли Эзугбая снизить тарифы на грузовые перевозки. Однако никакого уголовного производства по данному факту НАБУ не открыли. Подробно здесь.

По одной из версий, подписант меморандума - детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов имел внепроцессуальные контакты с главой правления "Укрзализныци" Владимиром Жмаком и коммерческим директором Иракли Эзугбая, близкими к Михаилу Саакашвили, однако в НАБУ это опровергают.

Сейчас коррупцию в "Укрзализныце" вместо НАБУ и САП расследует Временная следственная комиссия ВР, члены которой так же жалуются на саботаж антикоррупционных органов. Подробно здесь.