САП “приховала” інформацію про корупцію в “Укрзалізниці”

САП ухилилася від усіх запитань агентства, зіславшись на 222 статтю Кримінального процесуального кодексу про таємницю слідства. Зокрема, в прокуратурі не змогли назвати прізвища прокурорів і детективів НАБУ, які безрезультатно спостерігали за доведенням “Укрзалізниці” до переддефолтного стану, а також ухилилися від надання публічної оцінки дій посадових осіб “Укрзалізниці” і детективів НАБУ.

“Згідно з частиною 1 статті 222 Кримінального процесуального кодексу України відомості досудового розслідування становлять таємницю досудового розслідування та можуть бути розголошені виключно з дозволу слідчого або прокурора в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Водночас запитувані відомості щодо наявності кримінальних проваджень, у яких розслідуються обставини вчинення кримінальних правопорушень конкретними фізичними особами, віднесені до інформації з обмеженим доступом.

На підставі викладеного можна зробити висновок, що дані стосовно наявності розслідувань, їх перебігу, участі певних громадян в розслідуванні є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають розголошенню третім особам”, — зазначив начальник управління САП Андрій Довгань.

Також він додав, що, згідно з КПК, “не передбачено необхідність закріплення конкретних прокурорів САП за здійсненням нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, пов’язаних з діяльністю АТ “Укрзалізниця”, що своєю чергою може означати відсутність таких розслідувань та закріплених за ними груп прокурорів".

Інформація УНН

Співрозмовники з прокуратури вказують на те, що т.в.о. керівника САП Максим Грищук саботує розслідування корупції в “Укрзалізниці”. Для перевірки цієї інформації УНН звернувся до САП з проханням розпочати слідство за фактом вчинення можливих злочинів на залізниці колишніми управлінцями, зокрема в межах кримінального провадження перевірити інформацію ЗМІ про умисне заниження тарифів “Укрзалізниці” її комерційним директором Іраклі Езугбая, що призвело до втрат компанії 8 млрд грн. Утім, Грищук інформацію про можливе вчинення зумисних злочинів проігнорував.

Додамо, що раніше Грищук “проморгав” корупцію в Укроборонпромі і був відсторонений від посади на час службового слідства.

“Відсторонив (старшого прокурора Максима Грищука — ред.) через те, що людина три роки "процесувала“ цю справу, і як процесуальний керівник, якщо хочете, проморгав ось ті всі порушення, які були. І я думаю, що це рішення правильне”, — розповідав тоді керівник САП Назар Холодницький.

Доповнення

У жовтні минулого року НАБУ підписало меморандум з “Укрзалізницею” про спільну боротьбу з корупцією. Минулий рік “Укрзалізниця” завершила зі збитком у 12 млрд грн, 8 млрд грн з яких зокрема через рішення комерційного директора Іраклі Езугбая знизити тарифи на вантажні перевезення. Проте жодного кримінального провадження за цим фактом НАБУ не відкрило. Детально тут.

За однією з версій, підписант меморандуму — детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов мав позапроцесуальні контакти з головою правління “Укрзалізниці” Володимиром Жмаком та комерційним директором Іраклі Езугбая, близькими до Міхеіла Саакашвілі, проте в НАБУ це спростовують.

Нині корупцію в “Укрзалізниці” замість НАБУ та САП розслідує Тимчасова слідча комісія ВР, члени якої так само скаржаться на саботаж антикорупційних органів. Детально тут.