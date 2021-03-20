ТСК по “Укрзалізниці” перевірить ефективність роботи правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. З 2015 по 2020 рік Державна аудиторська служба провела в “Укрзалізниці” 25 перевірок. Тимчасова слідча комісія має намір перевірити, як інформація Держаудитслужби була надалі використана правоохоронцями. Про це повідомив народний депутат від групи “Довіра”, член ТСК Олександр Сухов, передає УНН.
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“В мене питання: чи вносилися ці перевірки в ЄРДР, їх результати, збитки, які зазначені Держаудитслужбою — чи стягнуті вони із тих осіб, в діях яких вони виявляли порушення”, — наголосив він.
Зважаючи на незадовільну динаміку відповідей правоохоронців на запити ТСК, члени комісії вирішили запросити на наступне засідання представників Офісу Генпрокурора, СБУ, МВС, ДФС і НАБУ.
Доповнення
ТСК з питань оцінки критичної ситуації в “Укрзалізниці” була створена у парламенті наприкінці січня. 11 березня у відставку подав директор з комерційної роботи “УЗ” Іраклі Езугбая, за ним 15 березня Кабмін звільнив голову правління Володимира Жмака. Загальний обсяг недоотриманих коштів у 2020 році склав 25 млрд грн. З них 7 млрд грн “УЗ” втратила на вантажних перевезеннях, ймовірно, через рішення Езугбая занизити тарифи.
За ситуацію в “УЗ” мало б наглядати НАБУ, яке у жовтні 2020 року підписало меморандум про спільну боротьбу з корупцією.
Натомість з того часу жодної інформації про виявлення порушень або схем від НАБУ не було. Хоча до приходу Жмака і Езугбая НАБУ пильнувало за знижками на вантажоперевезення “УЗ” — основного джерела доходу всієї державної компанії. ЗМІ пояснюють таку “мовчазну згоду” тим, що і детектив НАБУ — підписант меморандуму Денис Гюльмагомедов, і Гізо Углава (перший заступник директора НАБУ), і Володимир Жмак, і Іраклі Езугбая мають загальний “знаменник” в особі Михайла Саакашвілі, тобто пов’язані між собою.