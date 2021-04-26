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Коррупция в “Укрзализныце”: НАБУ и САП в прошлом году отправили в суд одно дело пятилетней давности

Коррупция в “Укрзализныце”: НАБУ и САП в прошлом году отправили в суд одно дело пятилетней давности

Киев  •  УНН

 • 26797 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. На рассмотрении Антикоррупционного суда находится шесть уголовных дел НАБУ и САП, половина из которых относится к деятельности всего одной компании “Вог Аэро Джет” и то пятилетней давности. Остальная коррупция на железной дорогеи остается невидимой для антикоррупционеров. УНН проанализировал, чем с 2016 года НАБУ и САП занимались в “Укрзализныце” и чем заниматься не хотят по сей день.

Детали

Так, на сайте НАБУ есть раздел “Дела в суде”, где в открытом доступе детективы освещают результаты своей работы.

Учитывая общественный запрос на ликвидацию коррупции в “Укрзализныце”, социальное напряжении в трудовом коллективе, десятки миллиардов убытков по результату 2020 года и расследование парламентской ВСК в части бездеятельности правоохранителей, УНН публикует перечень дел НАБУ по теме. Всего в разделе указано шесть уголовных дел, расследование в которых начато в 2016 (четыре дела) и 2017 (два дела) годах. Половина дел о сотрудничестве “Укрзализныци” с “Вог Аэро Джет” по поставкам топлива. И только три из них — остальная коррупция, а именно:

1) “Вог Аэро Джет”. НАБУ начало расследование в 2016 году, в суд направило дело в 2019. Суть инкриминируемого преступления в том, что служебные лица “Укрзализныци” в сговоре со служебными лицами “Вог Аэро Джет” искусственно завысили стоимость топлива, чем нанесли ущерб железной дороге 92 млн грн. 

2) “Вог Аэро Джет”. Эпизод вышеуказанного дела в части вины фактического руководителя “Вог Аэро Джет”). НАБУ начало расследование в 2016 году, в 2018 году сообщило о подозрении и в 2020 году направили дело в Антикоррупционный суд. 

3) “Вог Аэро Джет”. Нанесение 40 млн грн убытка “Укрзализныце” на схеме одалживания топлива у “Вог Аэро Джет”. НАБУ начало расследование в 2016 году, в 2019 году обьявило подозрение и в 2019 направило дело в суд. Суть инкриминируемого преступления в том, что служебные лица “Укрзализныци” взяли в долг у “Вог Аэро Джет” топливо, но в обусловленный срок не отдали его и должны были выплатить штраф компании в размере 2- 2,7 млн грн за каждый день просрочки, итого на сумму почти 40 млн грн. 

4) Шпалы. В 2017 году НАБУ начало расследование и в том же году направило дело в суд. Суть инкриминируемого преступления в том, что служебные лица “Укрзализныци” в сговоре с поставщиками завысили цены на деревянные шпалы и присвоили 13,65 млн грн средств госкомпании. 

5) Закупка ненужного топлива. В 2017 году НАБУ начало расследование, а в 2019 году направило дело в суд. Суть инкриминируемого преступления в том, что служебные лица в сговоре с неназванными коммерческими компаниями закупили топлива на 100 млн грн, в котором “Укрзализныця” не нуждалась

6) Льготы на грузоперевозки. В 2016 году НАБУ начало расследование, а в 2018 направило дело в суд. Суть инкриминируемого преступления в том, что служебные лица “Укрзализныци” установили льготные тарифы на грузоперевозку для нескольких экспедиторских компаний, в результате чего “Укрзализныця” потеряла 69 млн грн.

Пять расследований и один эпизод, общий ущерб в сумме чуть больше 300 млн грн — это, похоже, и есть весь масштаб коррупции, который детективы НАБУ выявили в “Укрзализныце” за последние годы. И это при том, что, по словам экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в НАБУ этим занимается целый отдел детективов.

Для сравнения, убыток “Укрзализныци” в 2020 году достиг 12 миллиардов гривен, из которых 8 миллиардов гривен на грузоперевозках, в том числе из-за решения правления госкомпании снизить тарифы так, чтоб частные компании могли эксплуатировать вагоны больше, а платили за это меньше. То есть, детективы НАБУ с 2016 года узрели коррупцию в “Укрзализныце” всего лишь на 2,5% от общего убытка за один только 2020 год.

Дополнение

В 2020 году ответственным за борьбу с коррупцией в “Укрзализныце” был назначен детектив Денис Гюльмагомедов, который подписал соответствующий меморандум с новоназначенным главой “Укрзализныци” Владимиром Жмаком.

В НАБУ бездеятельность Гюльмагомедова, его возможное сотрудничество с правлением “Укрзализныци”, а также роль Михаила Саакашвили в этом не комментируют. САП в свою очередь также скрывают фамилии прокуроров, которые должны были, но не контролировали соблюдение антикоррупционного законодательства на железной дороге.

Помимо занижения тарифов на вагоны “Укрзализныци”, без публичной реакции НАБУ и САП остается тендер госкомпании с “Метинвест-Шиппинг” Рината Ахметова, согласно которому в январе текущего года “Укрзализныця” передала коммерческой компании свои вагоны на три года по фиксированной, невыгодной для “Укрзализныци” цене.

Добавим, что только за последнее время о коррупции и правонарушениях в “Укрзализныци” публично сообщили:

1) Министр инфраструктуры Владислав Криклий, который подтвердил, что государственная “Укрзализныця” понесла убытки из-за решения правления Владимира Жмака, уволенного правительством в марте. 

2) Уволенный в марте Владимир Жмак, который обвинил членов Наблюдательного совета в проявлениях коррупции.

3) Журналисты и эксперты, которые описали связь между главой правления “Укрзализныци” во втором полугодии 2020 года Владимиром Жмаком, членом правления Иракли Эзугбая (бывший глава железной дороги Грузии, обвиненный в хищениях) с детективами НАБУ и первым заместителем директора бюро Гизо Углавой. 

Пока НАБУ и САП уклоняются от расследования коррупции в “Укрзализныце”, парламентская ВСК уже указала на признаки халатности силовиков

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