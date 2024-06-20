Корпоративні війни та ухилення від сплати податків: все про стиль ведення бізнесу Грози та Науменка

Одеські бізнесмени Сергій Гроза і Володимир Науменко володіють відомим агрохолдингом GNT Group. Донедавна про нього було відомо лише те, що компанії займалися експортом зерна, а підприємці керували зерновим терміналом "Олімпекс". Однак після того, як міжнародний скандал за участю Грози та Науменка привернув увагу ЗМІ та правоохоронців, стало відомо, що бізнесмени найімовірніше заробили свої статки не зовсім чесним шляхом, пише УНН.

У 2019 і 2021 році Гроза і Науменко взяли кредити в американських інвестиційних фондів на розвиток терміналу "Олімпекс" під заставу корпоративних прав і майна цього ж терміналу. Після того як кредитори зрозуміли, що українські бізнесмени не просто не збираються повертати позику, а й намагаються обдурити систему фіктивним продажем майна, навколо "Олімпексу" розгорівся міжнародний скандал.

Зараз суперечка між американськими фондами і Грозою з Науменком розглядають кілька міжнародних судів, в тому числі в Англії і на Кіпрі. Більш того, в рамках позовів суд Лондона заморозив активи українських бізнесменів.

Крім того, українські правоохоронці за заявою від імені американських інвесторів порушили кримінальну справу проти Грози і Науменка за статтями привласнення або розтрата майна групою осіб в особливо великих розмірах, протидія законній господарській діяльності, самоуправство, незаконні дії із заставним майном, невиконання судового рішення.

Як випливає з судових матеріалів, компанії підконтрольні Грозі і Науменко вели справи з відомим контрабандистом Вадимом Альперіним, щодо якого РНБО ввела санкції в 2021 році і якого позбавили українського громадянства. При цьому вони не просто відвантажували його компанії "Агірос" зерно на підконтрольному їм терміналі "Олімпекс", Альперін з дуже високою ймовірністю допоміг бізнесменам нелегально експортувати кукурудзу в Єгипет і найімовірніше це було саме те зерно, яке Гроза і Науменко передали в якості застави американському фонду, а потім заявили про його утилізацію через нібито псування продукції. Варто відзначити, що Гроза і Науменко досі не отримали повідомлення про підозри у цій кримінальній справі.

Також в ході більш пильного вивчення діяльності компаній з орбіти одеських бізнесменів з'ясувалося, що робота з "Агіросом" можливо не єдиний їхній досвід з підсанкційними підприємствами.

Загалом, за даними УНН, в Україні діє розгалужена мережа компаній, що мають російське коріння. На перший погляд непримітні компанії, що входять до складу або ведуть справи з холдингом GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози і Володимира Науменка, працюють в аграрному секторі, який зараз має стратегічне значення з точки зору наповнення бюджету нашої країни, щодо якої росія вирішила розв'язати широкомасштабну війну.

УНН також з'ясував, що підконтрольні Грозі і Науменко компанії співпрацювали з корпорацією Black Sea Commodities Trading Limited, що потрапила під дію українських санкцій на початку квітня 2021 року.

Таку любов до роботи з агресивним сусідом може пояснити той факт, що дружина Сергія Грози ймовірно має російське громадянство, адже під час реєстрації компаній своєю адресою вона вказувала санкт-петербург рф. До речі, Сергій Гроза також в порушення Конституції України може мати подвійне громадянство, адже своєю адресою реєстрації він вказує Кіпр.

На запит УНН в апараті РНБО повідомили, що готові розглянути питання введення санкції щодо Грози і Науменка після отримання відповідних пропозицій від СБУ.

Ще кілька кримінальних проваджень, в яких фігурують підконтрольні одеським бізнесменам компанії свідчать про те, що сірий імпорт зерна – звична справа на зерновому терміналі "Олімпекс".

За даними слідства, підконтрольні Грозі і Науменку компанії використовували реквізити "ризикових" підприємств для ухилення від сплати податків і сірого експорту зерна. За словами експертів, покупка сільгосппродукції за готІвку і використання підставних компаній – найпоширеніша схема відходу від оподаткування.

Експерти відзначають, що в сукупності робота з підсанкційними компаніями і сірий експорт зерна повинні не тільки розслідуватися правоохоронцями, а й привести до того, що діяльність Грози і Науменка буде припинена, а самі вони потраплять під санкції.

Тепер стає зрозуміло, як двом одеським бізнесменам вдалося сколотити чималі статки і розвинути свій бізнес до рівня міжнародного інвестування.