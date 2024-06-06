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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 12:00  •  18089 просмотра

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Одесский бизнесмен Сергей Гроза имеет кипрскую регистрацию, в то время как его жена Татьяна Горбунова - российскую.

Одесский бизнесмен Сергей Гроза, который до недавних пор владел половиной агрохолдинга GNT Group, имеет кипрскую регистрацию, а его жена Татьяна Горбунова – российскую. Об этом УНН стало известно из открытых реестров.

Стоит отметить, что Конституция Украины запрещает иметь любое другое гражданство, кроме украинского. Более того, владение гражданством страны-агрессора во время войны как минимум вызывает серьезные подозрения и это уже даже не этический вопрос.

Согласно данным реестра Сергей Гроза и его супруга Татьяна Горбун причастны к нескольким компаниям зарегистрированным за рубежом. Речь идет о компаниях UNIAL LIMITED, WIDENET.COM LIMITED и UKROPACK LIMITED. Татьяна Горбунова во всех компаниях значится в роли секретаря, правда в двух последних компаниях ее статус секретаря прекращен. 

Во время оформления компаний Гроза указал, что зарегистрирован в Никоссии на Кипре.

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А вот его супруга Татьяна Горбунова адресом регистрации указала квартиру на бульваре Энгельса в санкт-петербурге (россия).

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Стоит обратить внимание, что компания WIDENET.COM LIMITED позиционирует себя, как рыночного представителя ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" - связанного с Сергеем Грозой и его бизнес-партнером Владимиром Науменко. 

Кроме того, в Украине действует компания ООО "УКРОПАК" – название созвучно с UKROPACK LIMITED. Интересно, что руководителем и учредителем компании в Украине является Александр Савельев связанный еще с рядом компаний из орбиты Грозы и Науменко. 

Недавно стало известно, что Сергей Гроза, владеющий напополам агрохолдингом GNT Group вместе с Владимиром Науменко, передал свою долю в компании пасынку Александру Горбунову. Последний является также гражданином Кипра и также зарегистрирован в Никоссии.

Это произошло после того, как у группы компаний начались проблемы с американскими инвесторами. Одесские бизнесмены отказались возвращать американцам кредиты, полученные на развитие зернового терминала "Олимпекс".

Дополним

Группа компаний GNT Group, принадлежащих бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, в 2019 и 2021 годах получила инвестиционные кредиты от двух американских фондов на развитие зернового терминала "Олимпекс" в Одесской области, которым владела в то время.

Решив не возвращать средства кредиторам, Гроза и Науменко набрали кредитов в украинских банках "Восток" и "Южный" под залог имущества зернового терминала, которое уже и так было под залогом у американцев. 

Через схему с использованием подконтрольных компаний и украинских банков они несколько раз перепродали имущество "Олимпекса", пытаясь таким образом сохранить контроль над терминалом.

Украинские правоохранители возбудили несколько уголовных дел в связи с ситуацией вокруг "Олимпекса". В частности, по фактам уклонения от уплаты налогов и серого экспорта зерна. А кредиторы, в свою очередь, в международных арбитражах требуют возврата своих средств и достаточно успешно. В частности, английский суд принял решение о всемирном замораживании активов Грозы и Науменко. 

Подробнее о конфликте вокруг зернового терминала "Олимпекс" можно прочитать в материале: "Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Подробная хронология конфликта"

Напомним

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск министерства юстиции к российским предпринимателям Ивану и Кирияки Саввиди и взыскал в доход государства их имущество. Позже стало известно, что Украина продает конфискованные активы российского олигарха Ивана Саввиди, в том числе компанию ЧАО "ПентоПак" со стартовой ценой 203,7 млн грн, из-за его связей с российскими властями и поддержки российской агрессии.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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