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У дружини одеського бізнесмена Сергія Грози, ймовірно, досі є російський паспорт

У дружини одеського бізнесмена Сергія Грози, ймовірно, досі є російський паспорт

Київ • УНН

 • 108840 перегляди

Одеський бізнесмен Сергій Гроза має кіпрську реєстрацію, в той час як його дружина Тетяна Горбунова – російську.

Одеський бізнесмен Сергій Гроза, який донедавна володів половиною агрохолдингу GNT Group, має кіпрську реєстрацію, а його дружина Тетяна Горбунова – російську. Про це УНН стало відомо з відкритих реєстрів.

Варто зазначити, що Конституція України забороняє мати будь-яке інше громадянство, крім українського. Більш того, володіння громадянством країни-агресора під час війни як мінімум викликає серйозні підозри і це вже навіть не етичне питання.

Згідно з даними реєстру Сергій Гроза і його дружина Тетяна Горбунова  причетні до кількох компаній зареєстрованим за кордоном. Йдеться про компанії UNIEL LIMITED, WIDENET.COM LIMITED та UKROPACK LIMITED. Тетяна Горбунова у всіх компаніях значиться в ролі секретаря, правда в двох останніх компаніях її статус секретаря припинений. 

Під час оформлення компаній Гроза вказав, що зареєстрований в Нікосії на Кіпрі.

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А ось його дружина Тетяна Горбунова адресою реєстрації вказала квартиру на бульварі Енгельса в санкт-петербурзі (росія).

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Варто звернути увагу, що компанія WIDENET.COM LIMITED позиціонує себе, як ринкового представника ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл" - пов'язаного з Сергієм Грозою і його бізнес-партнером Володимиром Науменком. 

Крім того, в Україні діє компанія ТОВ "УКРОПАК" – назва співзвучна з UKROPACK LIMITED. Цікаво, що керівником і засновником компанії в Україні є Олександр Савельєв пов'язаний ще з низкою компаній з орбіти Грози і Науменко. 

Нещодавно стало відомо, що Сергій Гроза, який володіє навпіл агрохолдингом GNT Group разом з Володимиром Науменком, передав свою частку в компанії пасинку Олександру Горбунову. Останній є також громадянином Кіпру і також зареєстрований в Нікосії.

Це сталося після того, як у групи компаній почалися проблеми з американськими інвесторами. Одеські бізнесмени відмовилися повертати американцям кредити, отримані на розвиток зернового терміналу "Олімпекс".

Доповнимо

Група компаній GNT Group, що належать бізнесменам Сергію Грозі та Володимиру Науменку, у 2019 та 2021 роках отримала інвестиційні кредити від двох американських фондів на розвиток зернового терміналу "Олімпекс" в Одеській області, яким володіла на той час.

Вирішивши не повертати кошти кредиторам, Гроза і Науменко набрали кредитів в українських банках "Восток" і "Південний" під заставу майна зернового терміналу, яке вже і так було під заставою у американців. 

Через схему з використанням підконтрольних компаній і українських банків вони кілька разів перепродали майно "Олімпекса", намагаючись таким чином зберегти контроль над терміналом.

Українські правоохоронці порушили кілька кримінальних справ у зв'язку з ситуацією навколо "Олімпекса". Зокрема, за фактами ухилення від сплати податків та сірого експорту зерна. А кредитори, в свою чергу, в міжнародних арбітражах вимагають повернення своїх коштів і досить успішно. Зокрема, англійський суд прийняв рішення про всесвітнє заморожування активів Грози і Науменко. 

Детальніше про конфлікт навколо зернового терміналу "Олімпекс" можна прочитати в матеріалі: "Компанія Грози і Науменко GNT Group заблокувала роботу зернового терміналу в Одесі. Детальна хронологія конфлікту"

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов міністерства юстиції до російських підприємців Івана і Кіріякі Саввіді і стягнув у дохід держави їх майно. Пізніше стало відомо, що Україна продає конфісковані активи російського олігарха Івана Саввіді, в тому числі компанію ПрАТ "ПентоПак" зі стартовою ціною 203,7 млн грн, через його зв'язки з російською владою та підтримку російської агресії.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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