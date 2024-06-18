Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала

Одесские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко с помощью банка "Південний" незаконно переоформили половину зернового терминала "Олимпекс" в 2023 году. УНН решил разобраться, как делкам удалось дважды заложить корпоративные права на половину зернового терминала.

В ноябре 2019 года агрохолдинг GNT Group получил 75 млн долларов кредита от американского инвестиционного фонда для развития терминала "Олимпекс". В качестве залога по кредиту Гроза и Науменко передали фонду половину зернового терминала. Погасить ссуду бизнесмены должны были до 5 декабря 2021 года.

Однако после того, как Гроза и Науменко получили американские деньги наступили, мягко говоря, форс-мажорные обстоятельства. Сначала мир захватила эпидемия коронавируса, а потом началось широкомасштабное вторжение россии в Украину. Понятно, что эти два фактора повлияли на ведение бизнеса в Украине – многие оказались в затруднительном положении. Однако, как и другие инвесторы, американский фонд пошел на встречу украинцам и несколько раз отстрочил погашение долга. Тем более, что Гроза и Науменко каждый раз, когда подходил срок возвращения кредита, убеждали американских партнеров в своем желании и готовности вернуть деньги.

Пока американцы свято верили в честность Грозы и Науменко, те за спиной партнеров решили провернуть схему, которая, как они были уверены, позволит им не платить по счетам.

Стоит ли напоминать, что после того, как одесские бизнесмены подписали договор, они должны были каждый свой шаг согласовывать с кредитором?

Так вот, через пару месяцев после получения инвестиционного кредита от фонда Гроза и Науменко решили взять кредит еще и в украинском банке и таким образом обезопасить свое имущество от претензий американского кредитора. В 2020 году с помощью ООО "Ферко" и ООО "Вторметекспорт", которые входят в состав агрохолдинга GNT Group Грозы и Науменко, они получили 17,5 млн долларов кредита в банке "Південний". И да, залогом по займу стали все те же полтерминала, права на которые уже были у американцев.

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Согласно законодательству, перед тем как выдавать кредит "Південний" должен был проверить права на имущество, которое передавалось в залог.

Законодательство Украины четко устанавливает обязанность банков осуществлять надлежащую проверку передаваемого под залог имущества. Это включает проверку наличия любых других обременений или залогов, зарегистрированных в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Однако на практике могут возникать ситуации, когда эта проверка осуществляется не должным образом. Действия банка, принимающего под залог имущество, уже обремененное другим залогом без надлежащей проверки и согласия предыдущего кредитора, незаконны и могут быть обжалованы в судебном порядке. Банки обязаны соблюдать законодательные требования по проверке имущества, которое передается под залог, и принимать все необходимые меры для предотвращения мошенничества - объяснил адвокат АБ « Касьяненко и партнеры » Дмитрий Касьяненко.

Юрист привел несколько примеров того, как еще могут злоупотреблять имуществом, кроме двойного залога.

Например, могут проводится фиктивные операции с имуществом.

Неблагополучные бизнесмены могут использовать схемы, когда имущество перепродается между аффилированными компаниями под видом взыскания задолженности по кредиту. К примеру, компания А предоставляет кредит компании Б под залог имущества, которое уже находится в залоге у компании С. В случае дефолта компания А "взыскивает" имущество, но фактически оно остается под контролем собственников компании Б через новую фирму - объяснил Касьяненко.

Игнорирование судебных решений – еще одно злоупотребление. По словам адвоката, если есть судебное решение о запрете отчуждения имущества, но банк все равно осуществляет взыскание и перепродажу, это может быть признаком сговора с собственником имущества. Такие действия нарушают законодательство и могут привести к уголовной ответственности за мошенничество.

Поэтому возникает вопрос, как так вышло, что половину "Олимпекса" заложили дважды и продали при имеющемся судебном запрете?

Ответ на этот вопрос очевидно очень простой. Гроза и Науменко имеют давние приятельские отношения с депутатом Одесского местного совета – главой фракции "Слуга народа" Вадимом Мороховский. Сейчас он является также главой правления банка "Восток", который также выдал бизнесменам не менее странный кредит, но об этом позже.

Мороховский ранее возглавлял правление банка "Південний" и сохранил свое влияние в финучреждении после ухода в банк "Восток". Именно благодаря ему Гроза и Науменко смогли провернуть схему и получить кредит под дважды заложенное имущество.

Но на этом история не заканчивается. Кроме самой выдачи кредита, Мороховский также и в дальнейшем вероятнее всего способствовал Грозе и Науменко. Иначе как объяснить тот факт, что банк "Південний" в начале 2023 года начал срочно требовать возвращения кредита, срок которого должен был закончиться 31 июля 2024 года?

Компании Грозы и Науменко получили требование украинского банка вернуть долг в январе 2023 года и у них было 30 дней на его выполнение. Но "Південний" не дожидаясь истечения этого срока, что является нарушением закона "Об ипотеке" начал процедуру взыскания.

Стоит отметить, что суд в рамках дела о банкротстве запретил отчуждение имущества терминала еще до старта процесса взыскания. Кроме того, все имущество терминала находилось под арестом, в рамках уголовного дела против Грозы и Науменко. Но это не помешало частному нотариусу Дмитровой Т. Перерегистрировать право собственности на имущество.

Таким образом "Південний" продал половину зернового терминала "Олимпекс" всего лишь за 4,3 млн долларов компании "Санолта Корм" (группа Sunolta). В 2020 году стоимость терминала оценивалась минимум в 300 млн долларов.

Чтобы еще больше запутать американских кредиторов и украинское правосудие Гроза и Науменко перепродали имущество еще раз компании "Аттолло Гранум", которая также входит в группу Sunolta. Эта компания была специально создана под покупку за несколько недель до сделки.

Последним шагом запутанной схемы стала передача компанией "Аттолло Гранум" полученного имущества в залог под 130,8 тысяч долларов ипотеки подконтрольному Грозе и Науменко ООО "Озирки".

То есть, бизнесменам с помощью своего старого знакомого банкира удалось трижды заложить терминал "Олимпекс". Но и на этом помощь Мороховского Грозе с Науменко не закончилась. О том, как Мороховский помог незаконно продать "Сухой порт", читайте в следующем материале…

Детальнее о конфликте вокруг зернового терминала "Олимпекс" можно прочитать в материале: "Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта".