Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Одесские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко владеют известным агрохолдингом GNT Group. До недавнего времени о нем было известно лишь то, что компании занимались экспортом зерна, а предприниматели управляли зерновым терминалом "Олимпекс". Однако после того, как международный скандал с участием Грозы и Науменко привлек внимание СМИ и правоохранителей, стало известно, что бизнесмены вероятнее всего заработали свое состояние не совсем честным путем, пишет УНН.

В 2019 и 2021 году Гроза и Науменко взяли кредиты у американских инвестиционных фондов на развитие терминала "Олимпекс" под залог корпоративных прав и имущества этого же терминала. После того как кредиторы поняли, что украинские бизнесмены не просто не собираются возвращать заём, но и пытаются обмануть систему фиктивной продажей имущества, вокруг "Олимпекса" разгорелся международный скандал.

Сейчас спор между американскими фондами и Грозой с Науменко рассматривают несколько международных судов, в том числе в Англии и на Кипре. Более того, в рамках тяжб суд Лондона заморозил активы украинских бизнесменов.

Кроме того, украинские правоохранители по заявлению от имени американских инвесторов возбудили уголовное дело против Грозы и Науменко по статьям присвоение или растрата имущества группой лиц в особо крупных размерах, противодействие законной хозяйственной деятельности, самоуправство, незаконные действия с залоговым имуществом, невыполнение судебного решения.

Как следует из судебных материалов, компании подконтрольные Грозе и Науменко вели дела с известным контрабандистом Вадимом Альпериным, в отношении которого СНБО ввел санкции в 2021 году и которого лишили украинского гражданства. При этом они не просто отгружали его компании "Агирос" зерно на подконтрольном им терминале "Олимпекс", Альперин с очень высокой вероятностью помог бизнесменам нелегально экспортировать кукурузу в Египет и вероятнее всего это было именно то зерно, которое Гроза и Науменко передали в качестве залога американскому фонду, а потом заявили о его утилизации из-за якобы порчи продукции. Стоит отметить, что Гроза и Науменко до сих пор не получили уведомления о подозрениях по этому уголовному делу.

Также в ходе более пристального изучения деятельности компаний из орбиты одесских бизнесменов выяснилось, что работа с "Агиросом" возможно не единственный их опыт с подсанкционными предприятиями.

В целом, по данным УНН, в Украине действует разветвленная сеть компаний, имеющих российские корни. На первый взгляд неприметные компании, входящие в состав или ведущие дела с холдингом GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко, работают в аграрном секторе, который сейчас имеет стратегическое значение с точки зрения наполнения бюджета нашей страны, в отношении которой россия решила развязать широкомасштабную войну.

УНН также выяснил, что подконтрольные Грозе и Науменко компании сотрудничали с корпорацией Black Sea Commodities Trading Limited, попавшая под действие украинских санкций в начале апреля 2021 года.

Такую любовь к работе с агрессивным соседом может обьяснить тот факт, что супруга Сергея Грозы скорее всего имеет российское гражданство, ведь во время регистрации компаний своим адресом она указывала санкт-петербург рф. Кстати, Сергей Гроза также в нарушение Конституции Украины может иметь двойное гражданство, ведь своим адресом регистрации он указывает Кипр.

На запрос УНН в Аппарате СНБО сообщили, что готовы рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения соответствующих предложений от СБУ.

Еще несколько уголовных производств, в которых фигурируют подконтрольные одесским бизнесменам компании свидетельствуют о том, что серый импорт зерна – привычное дело на зерновом терминале "Олимпекс".

По данным следствия, подконтрольные Грозе и Науменко компании использовали реквизиты "рисковых" предприятий для уклонения от уплаты налогов и серого экспорта зерна. По словам экспертов, покупка сельхозпродукции за наличку и использование подставных компаний – самая распространенная схема ухода от налогообложения.

Эксперты отмечают, что в совокупности работа с подсанкционными компаниями и серый экспорт зерна должны не только расследоваться правоохранителями, но и привести к тому, что деятельность Грозы и Науменко будет прекращена, а сами они попадут под санкции.

Теперь становится понятно, как двум одесским бизнесменам удалось сколотить немалое состояние и развить свой бизнес до уровня международного инвестирования.