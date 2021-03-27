Корнієнко заявив, що дії Тупицького загрожували євроінтеграції України

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Рішення Конституційного суду України, ухвалені під керівництвом Олександра Тупицького, підривали антикорупційну інфраструктуру країни, загрожували проведенню реформ та могли позбавити країну міжнародної підтримки під час російської агресії, коронавірусу й економічної кризи. Про це заявив голова партії “Слуга Народу” Олександр Корнієнко, коментуючи указ Президента про скасування указу Януковича щодо призначення нинішнього голови КСУ, передає УНН.

Цитата

“Президент є гарантом Конституції, територіальної цілісності та національної безпеки країни. І якщо рішення КСУ безпосередньо загрожують дуже багатьом позиціям з євроінтеграції, антикорупційної інфраструтури, незалежності Антикорупційного бюро, то це все дуже серйозні виклики для національної безпеки... Тому Президент виконав свій обов’язок боронити національну безпеку і захищати права громадян, скасувавши укази про призначення суддями КСУ Тупицького і Касмініна”, — сказав очільник партії “Слуга Народу”, якого цитує пресслужба партії.

Деталі

Водночас Конституційний Суд залишається важливим елементом правової системи держави, наголосив Олександр Корнієнко.

Більше того, з його слів, зі звільненням двох судей КСУ отримає шанс повернутися до нормальної роботи без блокування і перешкоджання з боку колишнього голови суду.

Контекст

27 березня Президент підписав Указ № 124/2021 “Про деякі питання забезпечення національної безпеки України”, яким скасував укази Президента від 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Доповнення

У кінці лютого цього року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на один місяці.

19 січня УДО не стало пропускати Тупицького до Конституційного суду через його відсторонення.

Нагадаємо

Наприкінці жовтня ДБР розпочало провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Додамо, раніше в ОГПУ вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому за тими ж статтями — у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ. Повідомлення про підозру йому мали надіслати поштою.

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