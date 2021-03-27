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Корниенко заявил, что действия Тупицкого угрожали евроинтеграции Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Решение Конституционного суда Украины, принятые под руководством Александра Тупицкого, взрывали антикоррупционную инфраструктуру страны, угрожали проведению реформ и могли лишить страну международной поддержки во время российской агрессии, коронавируса и экономического кризиса. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя указ Президента об отмене указа Президента о назначении нынешнего главы КСУ, передает УНН.

Цитата

"Президент является гарантом Конституции, территориальной целостности и национальной безопасности страны. И если решение КСУ непосредственно угрожают очень многим позициям по евроинтеграции, антикоррупционной инфраструтуре, независимости Антикоррупционного бюро, то это все очень серьезные вызовы для национальной безопасности ... Поэтому Президент выполнил свой долг защищать национальную безопасность и защищать права граждан, отменив указы о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина", - сказал глава партии "Слуга народа", которого цитирует пресс-служба партии.

Детали

В то же время Конституционный Суд остается важным элементом правовой системы государства, подчеркнул Александр Корниенко.

Более того, по его словам, с увольнением двух судей КСУ получит шанс вернуться к нормальной работе без блокировки и препятствования со стороны бывшего председателя суда.

Контекст

27 марта Президент подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Дополнение

В конце февраля этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на один месяца.

19 января УГО не стало пропускать Тупицкого в Конституционный суд из-за его отстранения.

Напомним

В конце октября ГБР начало производства в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Добавим, ранее в ОГПУ указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому по тем же статьям - в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст . 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ. Сообщение о подозрении ему должны прислать по почте.

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