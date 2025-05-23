Конвенція Ради Європи про захист адвокатів: чому Україні критично важливо її підписати і хто "буксує" - коментар НААУ

Попри те, що Україна брала участь у підготовці Конвенції Ради Європи про захист професії адвоката, наша держава досі не приєдналася до цього міжнародного документа. У Національній асоціації адвокатів України (НААУ) переконані: підписання і ратифікація Конвенції — це не питання політики, а питання правової безпеки та гарантій для всієї правової системи країни, повідомляє УНН.

Конвенція передбачає низку ключових положень, без яких адвокатура не може ефективно функціонувати: гарантії незалежності, безпеки, недоторканності адвокатської таємниці, а також право на безперешкодну комунікацію з клієнтом, наголошує Голова Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ Євгеній Солодко в інтерв’ю "ЗіБ".

Важливо, що документ також встановлює міжнародний механізм контролю — спеціальна група експертів матиме повноваження стежити за дотриманням стандартів у країнах-учасницях.

Документ сам по собі критично важливий для нас. Він не виник у вакуумі. Конвенція — це відповідь на численні факти переслідувань, нападів і тиску на адвокатів у різних країнах Європи, зокрема й у самих державах-членах Ради Європи. Щодо України, то ми вже говорили про обшуки, побиття, незаконні слідчі дії… От саме для таких випадків і створена ця Конвенція — щоб поставити захист адвокатів на міжнародно-правові рейки - зазначають у НААУ.

Одним із прикладів таких порушень став інцидент, що трапився в Києві: в офісі адвокатів було виявлено приховані засоби прослуховування та підозрілих осіб, які, ймовірно, були працівниками оперативних служб НАБУ. Це стало приводом для так званого "невідкладного обшуку", що, на думку НААУ, супроводжувався серйозними порушеннями закону — передусім щодо недоторканності адвокатської таємниці. Детальніше про цю справу писав УНН у своїй статті.

Це не формальність чи якийсь привілей. Це довіра між адвокатом і клієнтом. Її можна порівняти зі сповіддю у священника. Саме тому закон визнав її недоторканою. Якщо допустити навіть мінімальну можливість її порушення — це стане катастрофою для всієї правової системи. Не лише для окремого адвоката, не для окремої справи — для системи загалом - заявляє Солодко.

У відповідь на інцидент НААУ подала заяву до Офісу Генпрокурора проти детективів НАБУ.

У НААУ наголошують: підписання Конвенції дозволило б адвокатам не лише захищатися всередині країни, а й апелювати до міжнародних механізмів у разі утисків. А головне — це був би сигнал про готовність держави дотримуватись європейських стандартів правосуддя. Наразі документ "буксує" в Мінʼюсті.

Солодко також звернув на проблему в українських судах, які здебільшого залежні від сторони обвинувачення.

Якщо суди вийдуть з-під впливу правоохоронців, перестануть механічно погоджуватися з усіма їхніми клопотаннями, і дійсно стануть судовою гілкою влади, а не інструментом слідства — це буде ідеально. Адже головна проблема полягає не в дефіциті норм, а в дефіциті реальної юридичної культури: поваги до права, меж повноважень і взаємного балансу в системі - каже він.

Нагадаємо, Верховна Рада готується прийняти закон із забороною ототожнення адвоката з клієнтом. Передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність. Законодавча ініціатива стала відповіддю на системне порушення гарантій адвокатської діяльності, зокрема публічне ототожнення адвокатів із їхніми клієнтами. За офіційною статистикою, у 2022 році було зареєстровано 15 випадків незаконного втручання в діяльність захисника, у 2023 — вже 46, а лише за перші вісім місяців 2024 року — ще 46. Водночас у жодному з цих проваджень не було повідомлено про підозру. Це свідчить про неефективність чинного механізму захисту адвокатів, стверджують автори.

Також додамо, Рада Європи ухвалила першу Конвенцію про захист професії адвоката, яка встановлює міжнародні стандарти гарантій незалежності та безпеки адвокатів. Україна вже заявила про намір ратифікувати цей документ у найближчому майбутньому, проте документ "застряг" в Мінʼюсті.