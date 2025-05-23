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Конвенция Совета Европы о защите адвокатов: почему Украине критически важно ее подписать и кто "буксует" - комментарий НААУ

Киев • УНН

 • 348 просмотра

НААУ отмечает важность ратификации Конвенции СЕ для правовой безопасности. Документ, который "застрял" в Минюсте, защитит от притеснений и обеспечит независимость адвокатов.

Конвенция Совета Европы о защите адвокатов: почему Украине критически важно ее подписать и кто "буксует" - комментарий НААУ

Несмотря на то, что Украина принимала участие в подготовке Конвенции Совета Европы о защите профессии адвоката, наше государство до сих пор не присоединилось к этому международному документу. В Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) убеждены: подписание и ратификация Конвенции - это не вопрос политики, а вопрос правовой безопасности и гарантий для всей правовой системы страны, сообщает УНН.

Конвенция предусматривает ряд ключевых положений, без которых адвокатура не может эффективно функционировать: гарантии независимости, безопасности, неприкосновенности адвокатской тайны, а также право на беспрепятственную коммуникацию с клиентом, отмечает Председатель Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ Евгений Солодко в интервью "ЗиБ".

Важно, что документ также устанавливает международный механизм контроля - специальная группа экспертов будет иметь полномочия следить за соблюдением стандартов в странах-участницах.

Документ сам по себе критически важен для нас. Он не возник в вакууме. Конвенция - это ответ на многочисленные факты преследований, нападений и давления на адвокатов в разных странах Европы, в том числе и в самих государствах-членах Совета Европы. Что касается Украины, то мы уже говорили об обысках, избиениях, незаконных следственных действиях... Вот именно для таких случаев и создана эта Конвенция - чтобы поставить защиту адвокатов на международно-правовые рельсы

- отмечают в НААУ.

Одним из примеров таких нарушений стал инцидент, произошедший в Киеве: в офисе адвокатов были обнаружены скрытые средства прослушивания и подозрительные лица, которые, вероятно, были сотрудниками оперативных служб НАБУ. Это стало поводом для так называемого "неотложного обыска", который, по мнению НААУ, сопровождался серьезными нарушениями закона - прежде всего в отношении неприкосновенности адвокатской тайны. Подробнее об этом деле писал УНН в своей статье. 

Это не формальность или какая-то привилегия. Это доверие между адвокатом и клиентом. Ее можно сравнить с исповедью у священника. Именно поэтому закон признал ее неприкосновенной. Если допустить даже минимальную возможность ее нарушения - это станет катастрофой для всей правовой системы. Не только для отдельного адвоката, не для отдельного дела - для системы в целом

- заявляет Солодко.

В ответ на инцидент НААУ подала заявление в Офис Генпрокурора против детективов НАБУ.

В НААУ отмечают: подписание Конвенции позволило бы адвокатам не только защищаться внутри страны, но и апеллировать к международным механизмам в случае притеснений. А главное - это был бы сигнал о готовности государства соблюдать европейские стандарты правосудия. Сейчас документ "буксует" в Минюсте.

Солодко также обратил внимание на проблему в украинских судах, которые в большинстве своем зависимы от стороны обвинения.

Если суды выйдут из-под влияния правоохранителей, перестанут механически соглашаться со всеми их ходатайствами, и действительно станут судебной ветвью власти, а не инструментом следствия - это будет идеально. Ведь главная проблема заключается не в дефиците норм, а в дефиците реальной юридической культуры: уважения к праву, границам полномочий и взаимного баланса в системе

- говорит он.

Напомним, Верховная Рада готовится принять закон с запретом отождествления адвоката с клиентом. Предусматривается административная и уголовная ответственность. Законодательная инициатива стала ответом на системное нарушение гарантий адвокатской деятельности, в частности публичное отождествление адвокатов с их клиентами. По официальной статистике, в 2022 году было зарегистрировано 15 случаев незаконного вмешательства в деятельность защитника, в 2023 - уже 46, а только за первые восемь месяцев 2024 года - еще 46. В то же время ни в одном из этих производств не было сообщено о подозрении. Это свидетельствует о неэффективности действующего механизма защиты адвокатов, утверждают авторы

Также добавим, Совет Европы принял первую Конвенцию о защите профессии адвоката, которая устанавливает международные стандарты гарантий независимости и безопасности адвокатов. Украина уже заявила о намерении ратифицировать этот документ в ближайшем будущем, однако документ "застрял" в Минюсте.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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