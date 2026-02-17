Кому присвоюватимуть звання швидше та як працюватиме контракт 60+ - Міноборони уточнило правила

Фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України повідомило про ключові зміни у проходженні військової служби: в Україні запровадили можливість укладення однорічного контракту для добровольців віком від 60 років, уточнили порядок присвоєння чергових військових звань у скорочені строки під час воєнного стану, а також закріпили гарантію служби на обраній посаді для контрактників. Про це йдеться в повідомленні Міноборони, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що нововведення запровадив Указ Президента України №108/2026. Він вніс зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Зокрема, під час дії воєнного стану добровольці віком від 60 років зможуть укласти контракт на проходження військової служби строком на один рік.

У Міноборони наголосили, що йдеться виключно про добровільну ініціативу та лише для осіб, яких військово-лікарська комісія визнає придатними до служби за станом здоров’я. Водночас закцентували, що мобілізація чоловіків віком від 60 років не відбувається.

Для прийняття на службу за контрактом такі добровольці мають подати відповідні звернення та листи від командирів військових частин до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання чи перебування. Якщо добровольця приймають на контракт як офіцера, лист командира військової частини для укладення контракту надають лише після погодження кандидата Генеральним штабом ЗСУ.

Також документ уточнює, хто може претендувати на присвоєння чергового військового звання у скорочені строки.

За даними Міноборони, це стосується військових, які:

служать у бойових частинах, що беруть участь у воєнних діях (перелік визначає Генштаб);

служать у частинах, які не належать до бойового складу, але щонайменше три місяці виконували або виконують бойові (спеціальні) завдання у бойових частинах;

виконували такі завдання під час воєнного стану й надалі за висновками ВЛК були визнані непридатними чи обмежено придатними до служби в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, медичних підрозділах, логістиці, зв’язку, оперативному забезпеченні чи охороні через наслідки поранень, травм, контузій або захворювань, отриманих під час захисту Вітчизни, та були переведені або повернуті до інших підрозділів.

У профільному міністерстві також уточнили строки присвоєння чергового звання у скорочені терміни під час воєнного стану:

через один рік - для молодшого та старшого сержантського складу, а також молодшого офіцерського складу;

через два роки - для вищого сержантського та старшого офіцерського складу.

При цьому для небойових частин діють довші строки вислуги років у званні.

Окремо законодавчо закріпили гарантію служби на обраній посаді для військових, які підписали контракт: вони проходитимуть службу на обраній посаді не менше шести місяців. Призначення на інші посади, зокрема до інших військових частин, можливе лише за власним бажанням військовослужбовця або після спливу шести місяців з моменту зайняття посади.

Нагадаємо

Дещо раніше у Міноборони роз’яснили умови відпусток для військовослужбовців. Тривалість та збереження грошового забезпечення залежать від статусу та умов проходження служби.