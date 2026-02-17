Кому присвоюватимуть звання швидше та як працюватиме контракт 60+ - Міноборони уточнило правила

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Ексклюзив
09:48 • 1748 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 7652 перегляди
Два місяці під вартою чи рекордна застава - про що клопотатиме САП у справі ексміністра енергетикиPhoto
04:30 • 21620 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 32909 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 42451 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 34316 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 52984 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 33257 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 60624 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27654 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
0м/с
79%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters04:45 • 12919 перегляди
Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотниківPhoto04:57 • 9300 перегляди
Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках05:21 • 9706 перегляди
Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"06:12 • 6118 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні06:14 • 9878 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 24332 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 34847 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 52979 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 60620 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 91802 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Рустем Умєров
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Одеса
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 18507 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 16346 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 18911 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 27670 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 33014 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136

Кому присвоюватимуть звання швидше та як працюватиме контракт 60+ - Міноборони уточнило правила

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Міноборони України запровадило можливість укладення однорічного контракту для добровольців віком від 60 років. Зміни також стосуються присвоєння військових звань у скорочені строки та гарантії служби на обраній посаді для контрактників.

Кому присвоюватимуть звання швидше та як працюватиме контракт 60+ - Міноборони уточнило правила
Фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України повідомило про ключові зміни у проходженні військової служби: в Україні запровадили можливість укладення однорічного контракту для добровольців віком від 60 років, уточнили порядок присвоєння чергових військових звань у скорочені строки під час воєнного стану, а також закріпили гарантію служби на обраній посаді для контрактників. Про це йдеться в повідомленні Міноборони, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що нововведення запровадив Указ Президента України №108/2026. Він вніс зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Зокрема, під час дії воєнного стану добровольці віком від 60 років зможуть укласти контракт на проходження військової служби строком на один рік.

У Міноборони наголосили, що йдеться виключно про добровільну ініціативу та лише для осіб, яких військово-лікарська комісія визнає придатними до служби за станом здоров’я. Водночас закцентували, що мобілізація чоловіків віком від 60 років не відбувається.

Для прийняття на службу за контрактом такі добровольці мають подати відповідні звернення та листи від командирів військових частин до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання чи перебування. Якщо добровольця приймають на контракт як офіцера, лист командира військової частини для укладення контракту надають лише після погодження кандидата Генеральним штабом ЗСУ.

Також документ уточнює, хто може претендувати на присвоєння чергового військового звання у скорочені строки.

За даними Міноборони, це стосується військових, які:

  • служать у бойових частинах, що беруть участь у воєнних діях (перелік визначає Генштаб);
    • служать у частинах, які не належать до бойового складу, але щонайменше три місяці виконували або виконують бойові (спеціальні) завдання у бойових частинах;
      • виконували такі завдання під час воєнного стану й надалі за висновками ВЛК були визнані непридатними чи обмежено придатними до служби в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, медичних підрозділах, логістиці, зв’язку, оперативному забезпеченні чи охороні через наслідки поранень, травм, контузій або захворювань, отриманих під час захисту Вітчизни, та були переведені або повернуті до інших підрозділів.

        У профільному міністерстві також уточнили строки присвоєння чергового звання у скорочені терміни під час воєнного стану:

        • через один рік - для молодшого та старшого сержантського складу, а також молодшого офіцерського складу;
          • через два роки - для вищого сержантського та старшого офіцерського складу.

            При цьому для небойових частин діють довші строки вислуги років у званні.

            Окремо законодавчо закріпили гарантію служби на обраній посаді для військових, які підписали контракт: вони проходитимуть службу на обраній посаді не менше шести місяців. Призначення на інші посади, зокрема до інших військових частин, можливе лише за власним бажанням військовослужбовця або після спливу шести місяців з моменту зайняття посади.

            Нагадаємо

            Дещо раніше у Міноборони роз’яснили умови відпусток для військовослужбовців. Тривалість та збереження грошового забезпечення залежать від статусу та умов проходження служби.

            Олександра Василенко

            СуспільствоПолітика
            Мобілізація
            Воєнний стан
            Війна в Україні
            ТЦК та СП
            Генеральний штаб Збройних сил України
            Міністерство оборони України
            Збройні сили України
            Україна