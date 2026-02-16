Міноборони роз’яснило умови відпусток для військовослужбовців
Київ • УНН
Міністерство оборони України надало роз'яснення щодо різних видів відпусток для військовослужбовців. Тривалість та збереження грошового забезпечення залежать від статусу та умов проходження служби.
Деталі
У Міноборони пояснили, що не всі відпустки є однаковими за умовами надання. Частина військових може скористатися додатковими днями відпочинку зі збереженням грошового забезпечення, тоді як в інших випадках тривалість відпустки та виплати визначаються окремими нормами законодавства і статусом військовослужбовця.
У відомстві наголосили, що порядок надання відпусток регламентується чинними нормативно-правовими актами, а рішення щодо конкретного військовослужбовця ухвалюється з урахуванням виконання завдань, умов служби та категорії військового.
Нагадаємо
З січня в Україні функціонує єдина електронна адреса для звернень до військового омбудсмана. Військовослужбовці та їхні родини можуть подавати скарги електронною поштою або через сайт.