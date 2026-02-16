$43.100.11
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16:45 • 4858 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
14:18 • 9120 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 18642 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
12:57 • 19050 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 39236 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 24156 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 28481 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 34685 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37303 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Минобороны разъяснило условия отпусков для военнослужащих

Киев • УНН

 • 1280 просмотра

Министерство обороны Украины предоставило разъяснения относительно различных видов отпусков для военнослужащих. Продолжительность и сохранение денежного довольствия зависят от статуса и условий прохождения службы.

Минобороны разъяснило условия отпусков для военнослужащих

Военнослужащие имеют различные виды отпусков, а их продолжительность и сохранение денежного обеспечения зависят от статуса и условий прохождения службы. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

В Минобороны пояснили, что не все отпуска одинаковы по условиям предоставления. Часть военных может воспользоваться дополнительными днями отдыха с сохранением денежного обеспечения, тогда как в других случаях продолжительность отпуска и выплаты определяются отдельными нормами законодательства и статусом военнослужащего.

В ведомстве подчеркнули, что порядок предоставления отпусков регламентируется действующими нормативно-правовыми актами, а решение по конкретному военнослужащему принимается с учетом выполнения задач, условий службы и категории военного.

Напомним

С января в Украине функционирует единый электронный адрес для обращений к военному омбудсмену. Военнослужащие и их семьи могут подавать жалобы по электронной почте или через сайт.

Андрей Тимощенков

Общество
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Украина