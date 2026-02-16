Минобороны разъяснило условия отпусков для военнослужащих
Киев • УНН
Министерство обороны Украины предоставило разъяснения относительно различных видов отпусков для военнослужащих. Продолжительность и сохранение денежного довольствия зависят от статуса и условий прохождения службы.
Военнослужащие имеют различные виды отпусков, а их продолжительность и сохранение денежного обеспечения зависят от статуса и условий прохождения службы. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
В Минобороны пояснили, что не все отпуска одинаковы по условиям предоставления. Часть военных может воспользоваться дополнительными днями отдыха с сохранением денежного обеспечения, тогда как в других случаях продолжительность отпуска и выплаты определяются отдельными нормами законодательства и статусом военнослужащего.
В ведомстве подчеркнули, что порядок предоставления отпусков регламентируется действующими нормативно-правовыми актами, а решение по конкретному военнослужащему принимается с учетом выполнения задач, условий службы и категории военного.
Напомним
С января в Украине функционирует единый электронный адрес для обращений к военному омбудсмену. Военнослужащие и их семьи могут подавать жалобы по электронной почте или через сайт.