Кому будут присваивать звания быстрее и как будет работать контракт 60+ - Минобороны уточнило правила

Министерство обороны Украины сообщило о ключевых изменениях в прохождении военной службы: в Украине ввели возможность заключения однолетнего контракта для добровольцев в возрасте от 60 лет, уточнили порядок присвоения очередных воинских званий в сокращенные сроки во время военного положения, а также закрепили гарантию службы на выбранной должности для контрактников. Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает УНН.

Детали

Отмечается, что нововведения ввел Указ Президента Украины №108/2026. Он внес изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

В частности, во время действия военного положения добровольцы в возрасте от 60 лет смогут заключить контракт на прохождение военной службы сроком на один год.

В Минобороны подчеркнули, что речь идет исключительно о добровольной инициативе и только для лиц, которых военно-врачебная комиссия признает годными к службе по состоянию здоровья. В то же время акцентировали, что мобилизация мужчин в возрасте от 60 лет не происходит.

Для принятия на службу по контракту такие добровольцы должны подать соответствующие обращения и письма от командиров воинских частей в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства или пребывания. Если добровольца принимают на контракт как офицера, письмо командира воинской части для заключения контракта предоставляют только после согласования кандидата Генеральным штабом ВСУ.

Также документ уточняет, кто может претендовать на присвоение очередного воинского звания в сокращенные сроки.

По данным Минобороны, это касается военных, которые:

служат в боевых частях, участвующих в военных действиях (перечень определяет Генштаб);

служат в частях, не относящихся к боевому составу, но не менее трех месяцев выполняли или выполняют боевые (специальные) задачи в боевых частях;

выполняли такие задачи во время военного положения и в дальнейшем по заключениям ВВК были признаны непригодными или ограниченно пригодными к службе в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗ, учебных центрах, медицинских подразделениях, логистике, связи, оперативном обеспечении или охране из-за последствий ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных во время защиты Отечества, и были переведены или возвращены в другие подразделения.

В профильном министерстве также уточнили сроки присвоения очередного звания в сокращенные сроки во время военного положения:

через один год - для младшего и старшего сержантского состава, а также младшего офицерского состава;

через два года - для высшего сержантского и старшего офицерского состава.

При этом для небоевых частей действуют более длительные сроки выслуги лет в звании.

Отдельно законодательно закрепили гарантию службы на выбранной должности для военных, подписавших контракт: они будут проходить службу на выбранной должности не менее шести месяцев. Назначение на другие должности, в том числе в другие воинские части, возможно только по собственному желанию военнослужащего или по истечении шести месяцев с момента занятия должности.

Напомним

Несколько ранее в Минобороны разъяснили условия отпусков для военнослужащих. Продолжительность и сохранение денежного обеспечения зависят от статуса и условий прохождения службы.