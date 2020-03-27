Комітет по інтеграції України з ЄС розглянув законопроекти на відповідність праву Євросоюза: результати

“Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом 27 березня провів засідання, на якому розглянув низку проектів законів”, — йдеться у повідомленні.

За результатами обговорення було визнано таким, що не суперечить праву ЄС та зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію, проект Закону про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального”, № 2248-1. “Проектом пропонується внести зміни, запровадивши принцип декларування місць зберігання пального, яке використовується виключно для власних потреб і не реалізується третім особам”, — додається у повідомленні.

“Таким, що не суперечить праву ЄС визнано проект Закону про засади державної підтримки нових інвестицій в Україну, № 3201. Документ передбачає запровадження низки державних програм для стимулювання нових інвестицій в Україну, податкове стимулювання за рахунок податку на прибуток підприємств, непрямих податків та інших механізмів”, — повідомили у парламенті.

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Зазначається, що учасники засідання також розглянули два законопроекти — № 3097 та № 3097-1 — про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів”, якими пропонується запровадити компенсацію споживачеві в десятикратному розмірі, якщо він зможе у судовому чи позасудовому порядку довести, що вартість, вказана в отриманих ними комунальних платіжках, завищена або нарахована з порушенням умов договору та (або) Закону. “Компенсацію пропонується нараховувати в десятикратному розмірі від повної вартості, нарахованої з порушенням умов договору для оплати споживачем”, — пояснили у пресцентрі законодавчого органу.

“Під час розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності, № 2659, йшлося, що документ спрямований на врегулювання питань майнових авторських прав на службовий твір, „право власності“ на винаходи, корисні моделі, знаки для товарів і послуг та ін. За результатами обговорення ухвалено висновок, що зазначений проект, а також проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, № 2623, відповідають праву ЄС”, — зауважили у пресслужбі ВРУ.

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У свою черг,у щодо законопроекту № 2623, то ним пропонується встановити нову організаційно-правову форму — державне некомерційне підприємство шляхом внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я та Закону України “Про управління об’єктами державної власності” з метою реорганізації державних закладів охорони здоров’я у державні некомерційні підприємства, які не відраховують дохід на користь держави.

“Під час засідання такими, що не суперечать праву ЄС та зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію, однак потребують доопрацювання з метою максимального врахування положень нормативно-правових актів ЄС, визнано такі проекти: Законопроект № 3023-1, яким передбачено „легалізувати“ портативний електротранспорт (електричні скутери, cігвеї, гіроборди, гіроскутери тощо); — законопроекти про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання підстав, умов та порядку звільнення працівників, № 2584-1 та № 2584-2. Документами передбачається встановити загальний порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника, як укладеного на невизначений, так і визначений строк”, — написали у парламентській пресслужбі.

“Також пропонується внести заборону щодо упередженого ставлення в сфері праці та мобінгу працівників. Проект № 2584-2, за словами його авторів, також передбачає адаптацію вітчизняного законодавства у сфері праці до положень Європейської соціальної хартії стосовно захисту від звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей”, — додали у ВРУ.

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“Члени Комітету у висновку щодо законопроектів зауважують, що при внесенні змін до законодавства України у сфері праці та трудових відносин має застосовуватися системний підхід, що дасть змогу досягти цілей Угоди про асоціацію та відповідних директив ЄС, а також уникнути внесення фрагментарних змін до національного законодавства, замість здійснення комплексної імплементації актів права ЄС, як зазначено у Додатку XL до Угоди про асоціацію; — проект Закону про внесення змін до Закону України „Про захист тварин від жорстокого поводження“, № 2802, яким пропонується заборонити відгодівлю гусок та качок для виробництва фуа-гра (жирної печінки), а також удосконалити захист тварин від жорстокого поводження під час годування шляхом закріплення обов’язку надавати тваринам повноцінне харчування, відповідного до їхніх біологічних, видових та індивідуальних особливостей”, — повідомили у пресцентрі.

“У висновку Комітету з питань інтеграції України з ЄС вказано, що запропоновані законопроектом зміни частково враховують норми Директиви Ради 98/58/ЄС від 20 липня 1998 року стосовно захисту тварин, що утримуються для сільськогосподарських потреб. Водночас в частині заборони здійснення діяльності з розведення та вирощування гусок та качок для отримання фуа-гра (жирної печінки) та її продажу суперечать Регламенту Комісії (ЄС) № 543/2008 від 16 червня 2008 року, що встановлює детальні правила для застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007 стосовно ринкових стандартів для м’яса свійської птиці”, — додається у повідомленні.

У свою чергу, такими, що не відповідають цілям Угоди про асоціацію та/або суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції визнано:



проект Закону про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального” (щодо уточнення порядку отримання ліцензій на право оптової торгівлі пальним та зберігання пального), № 2248. Проектом пропонується скасувати обов’язкове ліцензування господарської діяльності, пов’язаної зі зберіганням пального для виробничих цілей (не для переробки і продажу) для суб’єктів господарювання усіх форм власності.



проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання підстав, умов та порядку звільнення працівників, № 2584. Проектом запропоновано розширити перелік підстав звільнення з ініціативи власника та встановити заборону на звільнення працівників з визначених причин.



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У висновку Комітету вказано, що “проект Закону в запропонованій редакції послаблює рівень охорони праці, звужує обсяг трудових прав та соціальних гарантій працівників у порівнянні з чинним національним законодавством, що суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію, та не відповідає праву ЄС”.

Комітет також розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України “Про ринок електричної енергії”, № 2582. Проект пропонується законодавчо визначити статус систем акумулювання електроенергії.

“На думку авторів, це забезпечить використання електроакумулюючих систем, збалансує роботу енергосистеми та підвищить стабільність електропостачання для споживачів. За рішенням Комітету, Україна повинна провести консультації з Європейською Комісією щодо сумісності законопроекту з положеннями права ЄС”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ЄС висловились про зміну уряду в Україні.