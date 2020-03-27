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Комитет по интеграции Украины с ЕС рассмотрел законопроекты на соответствие праву Евросоюза: результаты

Комитет по интеграции Украины с ЕС рассмотрел законопроекты на соответствие праву Евросоюза: результаты

Киев  •  УНН

 • 21931 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС в пятницу рассмотрел законопроекты на соответствие праву ЕС и обязательствам Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Верховной Рады Украины.

“Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союз-27 марта провел заседание, на котором рассмотрел ряд проектов законов”, — говорится в сообщении.

По результатам обсуждения было признано не противоречащим праву ЕС и обязательствам Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации, проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего”, № 2248-1. “Проектом предлагается внести изменения, введя принцип декларирования мест хранения горючего, используемого исключительно для собственных нужд и не реализуется третьим лицам”, — добавляется в сообщении.

“Таким, что не противоречит праву ЕС признан проект Закона об основах государственной поддержки новых инвестиций в Украину, № 3201. Документ предусматривает введение ряда государственных программ по стимулированию новых инвестиций в Украину, налоговое стимулирование за счет налога на прибыль предприятий, косвенных налогов и других механизмов”, — сообщили в парламенте.

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Отмечается, что участники заседания также рассмотрели два законопроекта — № 3097 и № 3097-1 — о внесении изменений в Закон Украины “О защите прав потребителей”, которыми предлагается ввести компенсацию потребителю в десятикратном размере, если он сможет в судебном или внесудебном порядке доказать, что стоимость, указанная в полученных ими коммунальных платежках, завышена или начисленная с нарушением условий договора и (или) Закона. “Компенсацию предлагается начислять в десятикратном размере от полной стоимости, начисленной с нарушением условий договора для оплаты потребителем”, — пояснили в пресс-центре законодательного органа.

“При рассмотрении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приобретения, осуществления и защиты имущественных прав интеллектуальной собственности, № 2659, говорилось, что документ направлен на урегулирование вопросов имущественных авторских прав на служебное произведение, „право собственности“ на изобретения, полезные модели, знаки для товаров и услуг и др. По результатам обсуждения принято вывод, что данный проект, а также проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, № 2623, соответствуют праву ЕС”, — отметили в пресс-службе ВРУ.

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В свою очередь, в отношении законопроекта № 2623, то им предлагается установить новую организационно-правовую форму — государственное некоммерческое предприятие путем внесения изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении и Закона Украины “Об управлении объектами государственной собственности” с целью реорганизации государственных учреждений здравоохранения в государственные некоммерческие предприятия, которые не отчисляют доход в пользу государства.

“Во время заседания такими, которые не противоречат праву ЕС и обязательствам Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации, однако нуждаются в доработке с целью максимального учета положений нормативно-правовых актов ЕС, признаны такие проекты: Законопроект № 3023-1, предусматривающий „легализовать“ портативный электротранспорт (электрические скутеры, cигвеи, гироборды, гироскутеры и т.п.); — законопроекты о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования оснований, условий и порядка увольнения работников, № 2584-1 и № 2584-2. Документами предусматривается установить общий порядок расторжения трудового договора по инициативе работника, как заключенного на неопределенный, так и определенный срок”, — написали в парламентской пресс-службе.

“Также предлагается внести запрет на предвзятое отношение в сфере труда и моббинга работников. Проект № 2584-2, по словам его авторов, также предусматривает адаптацию отечественного законодательства в сфере труда с положениями Европейской социальной хартии по защите от увольнения беременных женщин и женщин, имеющих детей”, — добавили в ВРУ.

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“Члены Комитета в заключении по законопроектам отмечают, что при внесении изменений в законодательство Украины в сфере труда и трудовых отношений должен применяться системный подход, что позволит достичь целей Соглашения об ассоциации и соответствующих директив ЕС, а также избежать внесение фрагментарных изменений в национальное законодательство, вместо осуществления комплексной имплементации актов права ЕС, как указано в Приложении XL к Соглашению об ассоциации; — проект Закона о внесении изменений в Закон Украины „О защите животных от жестокого обращения“, № 2802, которым предлагается запретить откорм гусей и уток для производства фуа-гра (жирной печени), а также усовершенствовать защиту животных от жестокого обращения во время кормления путем закрепление обязанности оказывать животным полноценное питание, соответствующего их биологическим, видовым и индивидуальным особенностям”, — сообщили в пресс-центре.

“В заключении Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС указано, что предложенные законопроектом изменения частично учитывают нормы Директивы Совета 98/58/ЕС от 20 июля 1998 о защите животных, содержащихся для сельскохозяйственных нужд. В то же время в части запрета осуществления деятельности по разведению и выращиванию гусей и уток для получения фуа-гра (жирной печени) и ее продажи противоречат Регламенту Комиссии (ЕС) № 543/2008 от 16 июня 2008 года, устанавливающий подробные правила для применения Регламента Совета (ЕС) № 1234/2007 в отношении рыночных стандартов для мяса домашней птицы”, — добавляется в сообщении.

В свою очередь, такими, которые не отвечают целям Соглашения об ассоциации и/или противоречат международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции признаны:

  • проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего” (об уточнении порядка получения лицензий на право оптовой торговли горючим и хранения горючего), № 2248. Проектом предлагается отменить обязательное лицензирование хозяйственной деятельности, связанной с хранением топлива для производственных целей (не для переработки и продажи) для субъектов хозяйствования всех форм собственности.
  • проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования оснований, условий и порядка увольнения работников, № 2584. Проектом предложено расширить перечень оснований увольнения по инициативе собственника и установить запрет на увольнение работников по определенным причинам.

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В заключении Комитета указано, что “проект Закона в предложенной редакции ослабляет уровень охраны труда, сужает объем трудовых прав и социальных гарантий работников по сравнению с действующим национальным законодательством, что противоречит обязательствам Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации, и не соответствует праву ЕС” .

Комитет также рассмотрел проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О рынке электрической энергии”, № 2582. Проект предлагается законодательно определить статус систем аккумулирования электроэнергии.

“По мнению авторов, это обеспечит использование электроаккумулирующих систем, что сбалансирует работу энергосистемы и повысит стабильность электроснабжения для потребителей. По решению Комитета, Украина должна провести консультации с Европейской Комиссией по совместимости законопроекта с положениями законодательства ЕС”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, ранее в ЕС высказались о смене правительства в Украине.

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