Саміт ЄС затвердив рішення про початок переговорів щодо членства Албанії та Північної Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Лідери 27 країн — членів Євросоюзу ухвалили рішення про початок переговорів щодо вступу до спільноти Північної Македонії та Албанії. Про це йдеться в підсумковій заяві саміту ЄС, засідання якого відбулося в четвер увечері в форматі відеоконференції, передає УНН.
“Ми затверджуємо висновки Ради ЄС від 25 березня 2020 року, що стосуються процесу розширення, стабілізації і асоціації”, — наголошується в ньому.
Раніше Рада ЄС ухвалила рішення про початок переговорів про прийом в співтовариство Албанії та Північної Македонії.
На початку 2020 року Євросоюз змінив порядок проведення переговорів про прийом країни в ЄС. Якщо раніше початок цих переговорів обов’язково повинен був завершитися прийомом держави, процес був абсолютно незворотнім, то зараз Євросоюз отримав легальне право зупиняти переговори, припиняти їх або перезапускати за окремими напрямами в разі незадовільних результатів. Внесення цих змін дозволило отримати згоду Франції і Нідерландів на початок переговорів з Албанією і Північної Македонією, які до цього блокували дане рішення.
Рада ЄС не змогла досягти консенсусу щодо початку переговорів з цими країнами 15 жовтня 2019 року, а згодом вирішення питання також не було досягнуто на саміті ЄС, незважаючи на те, що Єврокомісія раніше вже рекомендувала запустити ці переговори.
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Албанія і Північна Македонія вже визнані офіційними кандидатами на вступ до спільноти, що не дозволить Євросоюзу відмовитися від їх прийому, проте сама процедура переговорів може дозволити досить довго відкладати цей момент, якщо опозиція буде досить сильною. Наприклад, консультації з питання про членство Туреччини в ЄС офіційно почалися восени 2005 року, але ця країна не має жодних шансів на вступ до спільноти і сьогодні.