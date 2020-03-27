Саміт ЄС затвердив рішення про початок переговорів щодо членства Албанії та Північної Македонії

КИЇВ. 27 березня. УНН. Лідери 27 країн — членів Євросоюзу ухвалили рішення про початок переговорів щодо вступу до спільноти Північної Македонії та Албанії. Про це йдеться в підсумковій заяві саміту ЄС, засідання якого відбулося в четвер увечері в форматі відеоконференції, передає УНН.