ЄС почав переговори про членство з Північною Македонією та Албанією
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Європейський союз почав переговори про вступ в блок з Північною Македонією та Албанією. Про це в Twitter повідомив єврокомісар з питань політики сусідства та розширення Олівер Варгеї, передає УНН.
"Дуже приємно, що держави-члени ЄС сьогодні досягли політичної угоди про відкриття переговорів про вступ з Албанією і Північною Македонією. Від щирого серця вітаю обидві країни. Це також посилає гучний і чіткий сигнал Західним Балканам: ваше майбутнє в ЄС", - написав єврокомісар.
За його словами, сьогоднішня політична угода повернула розширення ЄС в потрібне русло і відновила довіру до процесу приєднання.
"І ми показали, що ЄС може приймати стратегічні рішення навіть у важкі часи. Північна Македонія і Албанія провели реформи, досягли вражаючих результатів і показали, що серйозна робота приносить результати. Я впевнений, що реформи будуть продовжені. Єврокомісія, зі свого боку, швидко поставить на обговорення переговорні рамки", - додав Варгеї.
Нагадаємо, на початку березня Єврокомісія підтвердила рекомендацію прийняти в ЄС Албанію і Північну Македонію.