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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108874 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119939 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102426 просмотра

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5 марта, 08:58 • 106455 просмотра

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ЕС начал переговоры о членстве с Северной Македонией и Албанией

ЕС начал переговоры о членстве с Северной Македонией и Албанией

Киев  •  УНН

 • 11387 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Европейский союз начал переговоры о вступлении в блок с Северной Македонией и Албанией. Об этом в Twitter сообщил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливера Варгеи, передаёт УНН.

“Очень приятно, что государства-члены ЕС сегодня достигли политического соглашения об открытии переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией. От всей души поздравляю обе страны. Это также посылает громкий и четкий сигнал Западным Балканам: ваше будущее в ЕС”, — написал еврокомиссар.

По его словам, сегодняшнее политическое соглашение вернуло расширение ЕС в нужное русло и восстановило доверие к процессу присоединения.

“И мы показали, что ЕС может принимать стратегические решения даже в трудные времена. Северная Македония и Албания провели реформы, добились впечатляющих результатов и показали, что серьезная работа приносит результаты. Я уверен, что реформы будут продолжены. Еврокомиссия, со своей стороны, быстро поставит на обсуждение переговорные рамки”, — добавил Варгеи.

Напомним, в начале марта Еврокомиссия подтвердила рекомендацию принять в ЕС Албанию и Северную Македонию.

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