Саммит ЕС утвердил решение про начало переговоров о членстве Албании и Северной Македонии

“Мы утверждаем выводы Совета ЕС от 25 марта 2020 года, касающиеся процесса расширения, стабилизации и ассоциации”, — отмечается в нем.

Ранее Совет ЕС принял решение о начале переговоров о приеме в сообщество Албании и Северной Македонии.

На началу 2020 года Евросоюз изменил порядок проведения переговоров о приеме страны в ЕС. Если ранее начало этих переговоров обязательно должно было завершиться приемом государства, процесс был абсолютно необратимым, то сейчас Евросоюз получил легальное право останавливать переговоры, прекращать их или перезапускать по отдельным направлениям в случае неудовлетворительных результатов. Внесение этих изменений позволило получить согласие Франции и Нидерландов на начало переговоров с Албанией и Северной Македонией, которые до этого блокировали данное решение.

Совет ЕС не смог достичь консенсуса относительно начала переговоров с этими странами 15 октября 2019 года, а затем решение вопроса также не было достигнуто на саммите ЕС, несмотря на то, что Еврокомиссия ранее уже рекомендовала запустить эти переговоры.

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Албания и Северная Македония уже признаны официальными кандидатами на вступление в сообщество, что не позволит Евросоюзу отказаться от их приема, однако сама процедура переговоров может позволить достаточно долго откладывать этот момент, если оппозиция будет достаточно сильной. Например, консультации по вопросу о членстве Турции в ЕС официально начались осенью 2005 года, но эта страна не имеет никаких шансов на вступление в сообщество и сегодня.