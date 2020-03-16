В ЄС зробили, ймовірно, найдовшу заяву щодо Криму з моменту його анексії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Європейський Союз зберігає тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, й так само прихильний до повної реалізації своєї політики невизнання анексії Криму Росією, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів. Про це йдеться в заяві Верховного Представника ЄС Жозепа Борреля Фонтеллеса від імені Європейського Союзу щодо АР Крим та міста Севастополя, передає УНН.
"Через шість років після неправомірної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією Європейський Союз зберігає тверду прихильність суверенітету і територіальної цілісності України. Європейський Союз знову заявляє, що не визнає і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права. Воно залишається прямим викликом міжнародній безпеці, з серйозними наслідками для міжнародного правопорядку, який захищає територіальну цілісність, єдність і суверенітет усіх держав", - йдеться у заяві.
Боррель підкреслив, що Євросоюз "зберігає прихильність повної реалізації своєї політики невизнання, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів".
"Європейський Союз знову закликає до того, щоб держави-члени ООН розглянули можливість прийняття аналогічних заходів щодо невизнання відповідно до резолюції №68/262, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН. Європейський Союз не визнав і не визнає проведення Російською Федерацією виборів на Кримському півострові", - зазначає верховний представник ЄС.
Він зазначив, що мілітаризація півострова продовжує негативно впливати на ситуацію в області безпеки в регіоні Чорного моря. Крім того, у порушення міжнародного права, жителів Криму змушують приймати російське громадянство і проходити службу в збройних силах РФ.
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В ЄС засудили і застосування сили Росією щодо України від 25 листопада 2018 року, зазначивши, що звільнення незаконно затриманих тоді українських моряків і суден, врешті-решт сталося, хоч і з великим запізненням.
В ЄС також засуджують будівництво мосту через Керченську протоку і відкриття руху по залізничній частині мосту. ЄС очікує, що Росія забезпечить безперешкодний прохід суден через Керченську протоку в Азовське море.
"Після неправомірної анексії Російською Федерацією, положення в галузі прав людини на Кримському півострові значно погіршилося. Жителі півострова стикаються з систематичними обмеженнями таких основних свобод, як свобода вираження думок, свобода релігії або переконань, свобода асоціації та право на мирні зібрання", - зазначає Боррель.
За його словами, закриття кримськотатарських ЗМІ, заборона діяльності Меджлісу і переслідування його лідерів і членів громади серйозно порушують права кримських татар.
"ЄС очікує, що Росія скасує ці рішення і припинить чинити тиск на кримськотатарську громаду", - заявив верховний представник ЄС.
Крім того, він підкреслив, що РФ повинна "припинити спроби змінити демографічний склад населення, шляхом переміщення свого власного цивільного населення на півострів".
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ЄС закликає негайно надати свободу всім, хто був затриманий на Кримському півострові і засуджений в порушення міжнародного права, а також дотримуватися міжнародних стандартів у сфері прав людини на півострові.
Боррель закликав ретельно розслідувати всі, які знаходяться на розгляді справи про такі порушення, як насильницькі зникнення, тортури і вбивства, насильство, політично мотивоване судове переслідування, дискримінація та утиски.
"Продовжує залишатися надзвичайно важливим забезпечення повного, вільного і безперешкодного доступу міжнародних правозахисників до всієї території України, включно з Кримом і Севастополем. ЄС нагадує про резолюцію №74/168, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 18 грудня 2019 року, і закликає її повністю здійснювати, включно з виконанням Російською Федерацією своїх зобов'язань з відповідних стандартів міжнародного права", - підкреслив Боррель.
Як відзначають брюссельські журналісти, дана заява ЄС про Крим, ймовірно, є найдовшою з моменту анексії півострова.
Як повідомлялося в УНН, 13 березня Євросоюз офіційно продовжив санкції у відношенні 175 фізичних та 44 юридичних осіб РФ у зв'язку з незаконною анексією Криму та дестабілізацією ситуації в Україні.