В ЄС зробили, ймовірно, найдовшу заяву щодо Криму з моменту його анексії

"Через шість років після неправомірної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією Європейський Союз зберігає тверду прихильність суверенітету і територіальної цілісності України. Європейський Союз знову заявляє, що не визнає і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права. Воно залишається прямим викликом міжнародній безпеці, з серйозними наслідками для міжнародного правопорядку, який захищає територіальну цілісність, єдність і суверенітет усіх держав", - йдеться у заяві.

Боррель підкреслив, що Євросоюз "зберігає прихильність повної реалізації своєї політики невизнання, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів".

"Європейський Союз знову закликає до того, щоб держави-члени ООН розглянули можливість прийняття аналогічних заходів щодо невизнання відповідно до резолюції №68/262, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН. Європейський Союз не визнав і не визнає проведення Російською Федерацією виборів на Кримському півострові", - зазначає верховний представник ЄС.

Він зазначив, що мілітаризація півострова продовжує негативно впливати на ситуацію в області безпеки в регіоні Чорного моря. Крім того, у порушення міжнародного права, жителів Криму змушують приймати російське громадянство і проходити службу в збройних силах РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС офіційно продовжив санкції по Криму.

В ЄС засудили і застосування сили Росією щодо України від 25 листопада 2018 року, зазначивши, що звільнення незаконно затриманих тоді українських моряків і суден, врешті-решт сталося, хоч і з великим запізненням.

В ЄС також засуджують будівництво мосту через Керченську протоку і відкриття руху по залізничній частині мосту. ЄС очікує, що Росія забезпечить безперешкодний прохід суден через Керченську протоку в Азовське море.

"Після неправомірної анексії Російською Федерацією, положення в галузі прав людини на Кримському півострові значно погіршилося. Жителі півострова стикаються з систематичними обмеженнями таких основних свобод, як свобода вираження думок, свобода релігії або переконань, свобода асоціації та право на мирні зібрання", - зазначає Боррель.

За його словами, закриття кримськотатарських ЗМІ, заборона діяльності Меджлісу і переслідування його лідерів і членів громади серйозно порушують права кримських татар.

"ЄС очікує, що Росія скасує ці рішення і припинить чинити тиск на кримськотатарську громаду", - заявив верховний представник ЄС.

Крім того, він підкреслив, що РФ повинна "припинити спроби змінити демографічний склад населення, шляхом переміщення свого власного цивільного населення на півострів".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прокуратура АРК і СБУ створюють реєстр іноземців, які незаконно відвідували окупований Крим.

ЄС закликає негайно надати свободу всім, хто був затриманий на Кримському півострові і засуджений в порушення міжнародного права, а також дотримуватися міжнародних стандартів у сфері прав людини на півострові.

Боррель закликав ретельно розслідувати всі, які знаходяться на розгляді справи про такі порушення, як насильницькі зникнення, тортури і вбивства, насильство, політично мотивоване судове переслідування, дискримінація та утиски.

"Продовжує залишатися надзвичайно важливим забезпечення повного, вільного і безперешкодного доступу міжнародних правозахисників до всієї території України, включно з Кримом і Севастополем. ЄС нагадує про резолюцію №74/168, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 18 грудня 2019 року, і закликає її повністю здійснювати, включно з виконанням Російською Федерацією своїх зобов'язань з відповідних стандартів міжнародного права", - підкреслив Боррель.

Як відзначають брюссельські журналісти, дана заява ЄС про Крим, ймовірно, є найдовшою з моменту анексії півострова.

Як повідомлялося в УНН, 13 березня Євросоюз офіційно продовжив санкції у відношенні 175 фізичних та 44 юридичних осіб РФ у зв'язку з незаконною анексією Криму та дестабілізацією ситуації в Україні.