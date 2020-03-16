В ЕС сделали, вероятно, самое длинное заявление по Крыму с момента его аннексии

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Европейский Союз сохраняет твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и так же благосклонен к полной реализации своей политики непризнания аннексии Крыма Россией, в том числе с помощью ограничительных мер. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля Фонтеллеса от имени Европейского Союза по АР Крым и городу Севастополю, передает УНН.

"Спустя шесть лет после неправомерной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией Европейский Союз сохраняет твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Европейский Союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права. Оно остается прямым вызовом международной безопасности, с серьезными последствиями для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств", - говорится в заявлении.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз "сохраняет приверженность полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер".

"Европейский Союз снова призывает к тому, чтобы государства–члены ООН рассмотрели возможность принятия аналогичных мер по непризнанию в соответствии с резолюцией №68/262, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. Европейский Союз не признал и не признает проведение Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове", - отмечает верховный представитель ЕС.

Он отметил, что милитаризация полуострова продолжает негативно влиять на ситуацию в области безопасности в регионе Черного моря. Кроме того, в нарушение международного права, жителей Крыма вынуждают принимать российское гражданство и проходить службу в вооруженных силах РФ.

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В ЕС осудили и применение силы Россией в отношении Украины 25 ноября 2018 года, отметив, что освобождение незаконно задержанных тогда украинских моряков и судов, в конце концов произошло, хоть и с большим опозданием.

В ЕС также осуждают строительство моста через Керченский пролив и открытие движения по железнодорожной части моста. ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный проход судов через Керченский пролив в Азовское море.

"После неправомерной аннексии Российской Федерацией положение в области прав человека на Крымском полуострове значительно ухудшилось. Жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями таких основных свобод, как свобода выражения мнений, свобода религии или убеждений, свобода ассоциации и право на мирные собрания", - отмечает Боррель.

По его словам, закрытие крымско-татарских СМИ, запрет деятельности Меджлиса и преследование его лидеров и членов общины серьезно нарушают права крымских татар.

"ЕС ожидает, что Россия отменит эти решения и прекратит оказывать давление на крымскотатарскую общину", - заявил верховный представитель ЕС.

Кроме того, он подчеркнул, что РФ должна "прекратить попытки изменить демографический состав населения, путем перемещения своего собственного гражданского населения на полуостров".

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ЕС призывает немедленно предоставить свободу всем, кто был задержан на Крымском полуострове и осужден в нарушение международного права, а также соблюдать международные стандарты в сфере прав человека на полуострове.

Боррель призвал тщательно расследовать все находящиеся на рассмотрении дела о таких нарушениях, как насильственные исчезновения, пытки и убийства, насилие, политически мотивированное судебное преследование, дискриминация и притеснение.

"Продолжает оставаться чрезвычайно важным обеспечение полного, свободного и беспрепятственного доступа международных правозащитников ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь. ЕС напоминает о резолюции №74/168, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2019 года, и призывает ее полностью осуществлять, включая выполнение Российской Федерацией своих обязательств по применимым нормам международного права", - подчеркнул Боррель.

Как отмечают брюссельские журналисты, данное заявление ЕС о Крыме, вероятно, является самым длинным с момента аннексии полуострова.

Как сообщалось в УНН, 13 марта Евросоюз официально продлил санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц РФ в связи с незаконной аннексией Крыма и дестабилизацией ситуации в Украине.

Украинские Национальные Новости

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