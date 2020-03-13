ЄС офіційно продовжив санкції по Криму - журналіст

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Євросоюз офіційно продовжив санкції у відношенні 175 фізичних та 44 юридичних осіб РФ у зв’язку з незаконною анексією Криму та дестабілізацією ситуації в Україні. Про це повідомив в Twitter брюссельський кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк, передає УНН.

“Візовий заборона і заморожування активів щодо 175 сепаратистів і росіян + 44 організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності України, тепер офіційно продовжені на 6 місяців”, — написав журналіст.

Як повідомляв УНН, на минулому тижні рішення Ради Європейського Союзу про виключення колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова і екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького з списку санкцій через незаконне привласнення українських державних коштів було опубліковано в Офіційному журналі ЄС і вступило в силу.

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