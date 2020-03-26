Пандемія коронавірусу: ЄС надасть кредитну підтримку малого та середнього бізнесу України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Європейський Союз допомагатиме Україні в боротьбі з коронавірусом та подоланні його наслідків, в тому числі надасть кредитну підтримку малого та середнього бізнесу України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.
“Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов 26 березня провів по відеозв’язку робочу зустріч із представниками ЄС: Пітером Вагнером — керівником Групи підтримки України при Єврокомісії, та Матті Маасікасом — Послом ЄС в Україні”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що від імені уряду міністр висловив подяку ЄС за комплексну підтримку України в реалізації реформ. У свою чергу представники ЄС підтвердили готовність продовження існуючих інструментів підтримки та створення нових.
Україна, як і весь світ, наразі переживає кризу, пов’язану із пандемією коронавірусу SARS-CoV-2, і зусилля української влади зосереджені на відповідному реагуванні. ЄС допомагатиме Україні в боротьбі з коронавірусом та подоланні його наслідків, серед яких:
— підтримка системи охорони здоров’я: посилення координації на міждержавному рівні, підтримка лікарень “першої лінії” захисту, що бореться з пандемією тощо;
— підтримка у вирішенні соціальних питань: допомога літнім людям, онлайн освіта, догляд за дітьми;
— кредитна підтримка малого та середнього бізнесу для швидкого виходу із кризи.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з угорським колегою Петером Сіярто про термінове підписання угоди щодо співпраці України та Угорщини в сфері охорони здоров’я, яка дозволить об’єднати зусилля двох країн задля спільної боротьби проти пандемії коронавірусу.