Пандемія коронавірусу: ЄС надасть кредитну підтримку малого та середнього бізнесу України

КИЇВ. 26 березня. УНН. Європейський Союз допомагатиме Україні в боротьбі з коронавірусом та подоланні його наслідків, в тому числі надасть кредитну підтримку малого та середнього бізнесу України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.