Пандемия коронавируса: ЕС предоставит кредитную поддержку малому и среднему бизнесу Украины

КИЕВ. 26 марта. УНН. Европейский Союз будет помогать Украине в борьбе с коронавирусом и преодолении его последствий, в том числе предоставит кредитную поддержку малого и среднего бизнеса Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.