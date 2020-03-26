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Пандемия коронавируса: ЕС предоставит кредитную поддержку малому и среднему бизнесу Украины

Пандемия коронавируса: ЕС предоставит кредитную поддержку малому и среднему бизнесу Украины

Киев  •  УНН

 • 18322 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Европейский Союз будет помогать Украине в борьбе с коронавирусом и преодолении его последствий, в том числе предоставит кредитную поддержку малого и среднего бизнеса Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

"Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов 26 марта провел по видеосвязи рабочую встречу с представителями ЕС Питером Вагнером - руководителем Группы поддержки Украины при Еврокомиссии, и Матти Маасикасом - Послом ЕС в Украине", - сказано в сообщении.

Отмечается, что от имени правительства министр выразил благодарность ЕС за комплексную поддержку Украины в реализации реформ. В свою очередь представители ЕС подтвердили готовность продолжения существующих инструментов поддержки и создания новых.

Украина, как и весь мир, сейчас переживает кризис, связанный с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, и усилия украинской власти сосредоточены на соответствующем реагировании. ЕС поможет Украине в борьбе с коронавирусом и преодолении его последствий, среди которых:

- поддержка системы здравоохранения: усиление координации на межгосударственном уровне, поддержка больниц "первой линии" защиты, которая борется с пандемией и тому подобное;

- поддержка в решении социальных вопросов: помощь пожилым людям, онлайн образование, уход за детьми;

- кредитная поддержка малого и среднего бизнеса для быстрого выхода из кризиса.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с венгерским коллегой Петером Сиярто о срочном подписании соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в сфере здравоохранения, которое позволит объединить усилия двух стран для совместной борьбы против пандемии коронавируса.

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