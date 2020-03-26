Україна та Угорщина терміново підпишуть угоду у сфері охорони здоров’я в умовах пандемії

КИЇВ. 26 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з угорським колегою Петером Сіярто про термінове підписання угоди щодо співпраці України та Угорщини в сфері охорони здоров’я, яка дозволить об’єднати зусилля двох країн задля спільної боротьби проти пандемії коронавірусу. Про це йшлося у четвер, 26 березня, на переговорах по відеозв’язку, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.