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Україна та Угорщина терміново підпишуть угоду у сфері охорони здоров’я в умовах пандемії

Україна та Угорщина терміново підпишуть угоду у сфері охорони здоров’я в умовах пандемії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з угорським колегою Петером Сіярто про термінове підписання угоди щодо співпраці України та Угорщини в сфері охорони здоров’я, яка дозволить об’єднати зусилля двох країн задля спільної боротьби проти пандемії коронавірусу. Про це йшлося у четвер, 26 березня, на переговорах по відеозв’язку, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.

Так, повідомляєтьс, що розмова почалася з координації дій двох країн з боротьби з коронавірусом. Глава МЗС України домовився про захист та підтримку громадян України на території Угорщини у час транспортних обмежень та запевнив у відповідному ставленні до громадян Угорщини в Україні.

Глава МЗС Угорщини в свою чергу запевнив, що в цей особливий період громадян України в Угорщині не будуть штрафувати за протерміновані документи. Угорський уряд дозволив продовжити термін дії документів і віз на перебування в Угорщині на час обмежувальних заходів.

Кулеба також домовився з Сіярто про термінове підписання угоди щодо співпраці України та Угорщини в сфері охорони здоров’я, яка дозволить об’єднати зусилля двох країн задля спільної боротьби проти пандемії. Крім того, міністри домовилися найближчим часом фіналізувати інші угоди, підписання яких очікується під час зустрічі лідерів держав, Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Кулеба домовився про продовження кредиту у 50 мільйонів євро від Угорщини на розвиток інфраструктури у прикордонних регіонах, термін якого збігав 2 червня. Цей термін буде продовжений.

Окрему увагу сторони приділили водневій енергетиці. Глава МЗС України запросив Угорщину взяти участь у спільних з Україною проєктах по транспортуванню водню до ЄС. У свою чергу, Сіярто підтвердив, що Угорщина хоче брати активну участь у розвитку водневої енергетики. Міністри погодилися встановити робочий контакт між відомствами для напрацювання відповідних рішень.

Сторони також обговорили важливість теми захисту прав угорської національної меншини в Україні та домовилися продовжити діалог для пошуку рішень.

Глава МЗС України також звернув увагу на спроби Росії маніпулювати пандемією коронавірусу та закликати до послаблення санкцій з гуманітарних міркувань. Сіярто підтвердив, що політика Угорщини щодо санкцій проти РФ залишається незмінною.

Нагадаємо, раніше Кулеба у розмові з главою МЗС Данії закликав не дати РФ маніпулювати пандемією для зняття санкцій. 

Українські Національні Новини

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