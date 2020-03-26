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Украина и Венгрия срочно подпишут соглашение в сфере здравоохранения в условиях пандемии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с венгерским коллегой Петером Сиярто о срочном подписании соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в сфере здравоохранения, которая позволит объединить усилия двух стран для совместной борьбы против пандемии коронавируса. Об этом говорилось в четверг, 26 марта, на переговорах по видеосвязи, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.

Так, сообщается, что разговор начался по координации действий двух стран по борьбе с коронавирусом. Глава МИД Украины договорился о защите и поддержке граждан Украины на территории Венгрии во время транспортных ограничений и заверил в соответствующем отношении к гражданам Венгрии в Украине.

Глава МИД Венгрии в свою очередь заверил, что в этот особый период граждан Украины в Венгрии не будут штрафовать за просроченные документы. Венгерское правительство позволило продлить срок действия документов и виз на пребывание в Венгрии на время ограничительных мер.

Кулеба также договорился с Сиярто о срочном подписании соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в сфере здравоохранения, которое позволит объединить усилия двух стран для совместной борьбы против пандемии. Кроме того, министры договорились в ближайшее время финализировать другие соглашения, подписание которых ожидается во время встречи лидеров государств, Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Кулеба договорился о продлении кредита в 50 млн евро от Венгрии на развитие инфраструктуры в приграничных регионах, срок которого истекал 2 июня. Этот срок будет продлен.

Отдельное внимание стороны уделили водородной энергетике. Глава МИД Украины пригласил Венгрию принять участие в совместных с Украиной проектах по транспортировке водорода в ЕС. В свою очередь, Сиярто подтвердил, что Венгрия хочет активно участвовать в развитии водородной энергетики. Министры согласились установить рабочий контакт между ведомствами для выработки соответствующих решений.

Стороны также обсудили важность темы защиты прав венгерского национального меньшинства в Украине и договорились продолжить диалог для поиска решений.

Глава МИД Украины также обратил внимание на попытки России манипулировать пандемией коронавируса и призвать к ослаблению санкций по гуманитарным соображениям. Сиярто подтвердил, что политика Венгрии относительно санкций против РФ остается неизменной.

Напомним, ранее Кулеба в разговоре с главой МИД Дании призвал не дать РФ манипулировать пандемией для снятия санкций.

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