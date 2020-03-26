Украина и Венгрия срочно подпишут соглашение в сфере здравоохранения в условиях пандемии

КИЕВ. 26 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с венгерским коллегой Петером Сиярто о срочном подписании соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в сфере здравоохранения, которая позволит объединить усилия двух стран для совместной борьбы против пандемии коронавируса. Об этом говорилось в четверг, 26 марта, на переговорах по видеосвязи, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.