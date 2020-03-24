Кулеба у розмові з главою МЗС Данії закликав не дати РФ маніпулювати пандемією для зняття санкцій

КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм колегою з Королівства Данія Йеппе Кофодом боротьбу проти коронавірусу, допомогу українцям, які у час обмеження подорожей залишаються в Данії, а також звернув увагу колеги на спроби Росії маніпулювати пандемією COVID-19 задля закликів до зняття санкцій. Про це два очільника зовнішньополітичних відомтсв обговорили телефоном 24 березня, передає УНН із посиланням на пресцентр МЗС.