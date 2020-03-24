Кулеба у розмові з главою МЗС Данії закликав не дати РФ маніпулювати пандемією для зняття санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм колегою з Королівства Данія Йеппе Кофодом боротьбу проти коронавірусу, допомогу українцям, які у час обмеження подорожей залишаються в Данії, а також звернув увагу колеги на спроби Росії маніпулювати пандемією COVID-19 задля закликів до зняття санкцій. Про це два очільника зовнішньополітичних відомтсв обговорили телефоном 24 березня, передає УНН із посиланням на пресцентр МЗС.
“Ми піклуємося про наших громадян в усьому світі. Прошу вас всіляко допомагати громадянам України, які перебувають в Данії в умовах обмеження транспортного сполучення і подорожей. Зокрема, буду вдячний, якщо на час пандемії Данія не буде застосовувати санкції за протерміновані документи для тих, хто нині не може виїхати з країни. Зі свого боку, Україна надаватиме аналогічне сприяння громадянам Данії”, — сказав Кулеба.
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Міністр також привернув увагу до спроб Росії маніпулювати пандемією і закликати до зняття санкцій під прикриттям гуманітарних міркувань. Мовляв, у часи світової економічної скрути потрібно зняти секторальні обмеження. “Це маніпуляція, бо ЄС запровадив санкції не через коронавірус, а через агресію Росію проти України. Відповідно, вони можуть бути пов’язані виключно з виконанням Росією своїх зобов’язань у контексті мирного врегулювання та деокупації українських територій Донбасу та Криму”, — додав глава МЗС.
У свою чергу, очільник МЗС Данії запевнив Кулебу, що поділяє саме такий підхід. Міністр закордонних справ України звернувся до данського колеги з проханням донести ці застереження та позицію України і до інших колег у країнах ЄС.
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Нагадаємо, у МЗС відреагували на пропозицію чиновника РФ “скасувати санкції через коронавірус”.