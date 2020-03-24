Радбез ООН має спонукати окупаційні війська в Україні припинити вогонь для боротьби з коронавірусом - Кулеба

КИЇВ. 24 березня. УНН. Рада Безпеки ООН має розглянути ситуацію з поширенням COVID-19 як загрозу міжнародному миру і безпеці, та спонукати сторони до припинення вогню в усіх ситуаціях збройних конфліктів, у тому числі в Україні, де російські окупаційні війська продовжують обстріли попри досягнуті домовленості. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо впливу ситуації з COVID-19 на підтримання міжнародного миру і безпеки, передає УНН.