Радбез ООН має спонукати окупаційні війська в Україні припинити вогонь для боротьби з коронавірусом - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Рада Безпеки ООН має розглянути ситуацію з поширенням COVID-19 як загрозу міжнародному миру і безпеці, та спонукати сторони до припинення вогню в усіх ситуаціях збройних конфліктів, у тому числі в Україні, де російські окупаційні війська продовжують обстріли попри досягнуті домовленості. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо впливу ситуації з COVID-19 на підтримання міжнародного миру і безпеки, передає УНН.
“Переконаний, що Рада Безпеки ООН, на яку покладено головну відповідальність за підтримку міжнародного миру й безпеки, повинна невідкладно розглянути ситуацію з поширенням COVID-19 як загрозу міжнародному миру і безпеці, спонукати сторони до припинення вогню в усіх ситуаціях збройних конфліктів, у т.ч. в Україні, де російські окупаційні війська продовжують обстріли попри досягнуті домовленості, та вжити першочергові заходи з боротьби з поширенням COVID-19, передусім в умовах конфліктів, окрему увагу приділивши ситуації в зонах бойових дій та на окупованих територіях, у тому числі України”, — йдеться у заяві.
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Кулеба також зазначає, що Рада Безпеки ООН має підтримати заклик Генсекретаря до посилення надання гуманітарної допомоги державам, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19, забезпечення безперешкодного міжнародного доступу до населення, яке страждає від чи перебуває під загрозою поширення коронавріусу в умовах конфліктів.
“Очікую, що Рада Безпеки закличе до продовження зусиль по боротьбі з COVID-19, забезпечуючи максимально можливий баланс між запровадженням термінових виключних заходів для відвернення загрози для націй з дотриманням засадничих прав і свобод людини”, — йдеться у заяві міністра.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні здійснив свій перший “віртуальний візит” до Німеччини і провів перемовини в режимі онлайн зі своїм німецьким колегою Хайко Маасом, з яким обговорив, зокрема, питання протидії коронавірусу.
Як раніше повідомляв УНН, Німеччина стурбована гуманітарною ситуацією на сході України на тлі ситуації з поширенням у світі коронавірусної інфекції.