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Німеччина закликала Росію вплинути на бойовиків через тортури в тюрмах ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Німеччина закликає Росію скористатись своїм впливом на сепаратистів у східній Україні для припинення тортур у тюрмах на окупованих територіях. Про це під час брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою заявив голова МЗС Німеччини Хайко Маас, передає кореспондент УНН.

"Звичайно, ми торкнулись конфлікту на Сході України, який триває вже занадто довго. Шість років тому відбулась нелегальна анексія Криму і Німеччина, так само як і в минулому, далі буде підтримувати відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Ми будемо підтримувати це і робити цей внесок. Я прочитав звіти комісії ООН з прав людини про те що в так званих "народних республіках" на сході Украіни в’язні систематично піддаються тортурам", - сказав Маас.

З його слів, Німецький федеральний уряд різко засуджує це.

"Тут треба розібратись швидко, в повній мірі і також хотілося б зазначити, що Росія повинна скористатись своїм впливом на сепаратистів у східній Україні у більшій мірі ніж до цього, щоб довести до кінця, завершити цей конфлікт", - додав міністр.

Нагадаємо, звільнений з полону бойовиків українець розповів про тортури в підвалах "ДНР".

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