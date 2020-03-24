Німеччина закликала Росію вплинути на бойовиків через тортури в тюрмах ОРДЛО

КИЇВ. 24 березня. УНН. Німеччина закликає Росію скористатись своїм впливом на сепаратистів у східній Україні для припинення тортур у тюрмах на окупованих територіях. Про це під час брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою заявив голова МЗС Німеччини Хайко Маас, передає кореспондент УНН.