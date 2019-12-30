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Звільнений з полону бойовиків українець розповів про тортури в підвалах "ДНР"

Звільнений з полону бойовиків українець розповів про тортури в підвалах "ДНР"

Київ • УНН

 • 46826 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Звільнений з полону бойовиків українець Василь Савін розповів, про функціонування на території “ДНР” щонайменше трьох прихованих тюрем. Про це Савін сказав у аеропорту “Бориспіль” після того як він, та ще 75 українців, повернулись з незаконного утримання бойовиків, інформує УНН.

“В „ДНР“ існує велика кількість таємних тюрем, де катують, де середньовічні тортури, де жахливим чином вириваються показання, відбувається оббріхування себе, оббріхування своїх близьких. Ось, що страшно. Таких адрес (тюрем) можна назвати безліч. Коли президент Росії Путін бреше, що там немає таємних тюрем, хочеться плюнути йому в екран... Тільки я був у шести таємних тюрмах. Я можу назвати їх адресу”, — сказав звільнений українець.

Савін заявив, що одна з таємних тюрем під умовною назвою “Ізоляція” функціонує на території колишнього заводу теплоізоляції.

“Там зроблено справжній концтабір. Там підвали для катування, там камери. Там зараз утримується 87 осіб, які ніде не зареєстровані”, — сказав він.

Інша таємна тюрма, за його словами, знаходиться у підвалі Донецького телецентру.

“Уявіть цинізм цього моменту. Телецентр є мовником гарної картинки у „ДНР“, розповідає як у них все добре. А у підвалі у цей час катують людей”, — розповів Савін.

Також він розповів про таємну тюрму так званого “Міністерства держбезпеки ДНР”. За його словами, це підвал, де “розстрілюють людей”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС, Канада, Велика Британія, ОБСЄ та Литва привітали обмін між Україною та ОРДЛО

Савін також зазначив про важливість боротьби у інформаційній війні з Росією.

“Ми стараємося слухати українські медіа. Ловимо кожне ім’я. Кожен день нагадуйте, що наші залишаються там. За це б’ють, забирають дроти, але ми вас чуємо”, — сказав він.

Він зазначає, що у список на обмін Україна включила його у травні 2015 року.

“Коли Захарченко (колишній лідер бойовиків „ДНР“ — ред), знаючи мене особисто, дізнався, що готується повстання, що у нього під носом створюється проукраїнський батальйон „Макіївка“, він дуже розлютився. Мене арештовував особисто його помічник, полковник Завдовєєв з величезною кількістю людей. Мене посадили у підвал без зв’язку. Якщо звичайних "кримінальників" до нас у підвали приводили на перевиховання на 10-15 днів, то я просидів у ньому 5 років”, — розповідає він.

Сайт Офісу президента України опублікував список всіх українців, що повернулись на підконтрольну Україну. В ньому Савін Василь Костянтинович зазначається як цивільний. Додається, що він був депутатом міської ради м. Макіївки у 2002-2010 роках. Проживав в окупованій Макіївці Донецької області. “Був захоплений незаконними збройними формуваннями 27 лютого 2015 року. Його звинувачували у створенні незаконного формування, яке мало воювати на боці України”, — повідомляється на сайті Глави Держави.

Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.

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