ЄС, Канада, Велика Британія, ОБСЄ та Литва привітали обмін між Україною та ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Посольства Канади, Великої Британії та Франції в Україні, а також голова МЗС Литви Лінас Лінкявічус, головуючий в ОБСЄ очільник МЗС Словаччини Мірослав Лайчак та зовнішньополітичне відомство ЄС привітали обмін утримуваними між Україною та ОРДЛО. Про це пише УНН опираючись на заяви відповідних відомств та осіб у соцмережах.
Посольство Канади в Україні у своєму Twitter привітало звільнення українських полонених і заручників ОРДЛО.
“Канада вітає звільнення сьогодні українських бранців та поділяє радість українців побачити їх вдома — це важливий крок вперед. Ми пам’ятаємо про тих, хто залишився в полоні, включно з тими, хто за ґратами в Росії та Криму, та очікуємо на їх негайне звільнення”, — написали дипломати.
Посольство Франції в Україні також висловило радість з приводу звільнення українських полонених і заручників ОРДЛО.
“Франція та Німеччина вітають звільнення 76 українських полонених та приєднуються до радості їхніх родин та всіх українців. Ми вітаємо цей новий крок, який слідує за останнім самітом N4 ("нормандської четвірки" - ред), і закликаємо сторони виконати всі зобов’язання, взяті 9 грудня на Паризькому саміті”, — написали французькі дипломати.
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс опублікувала у Facebook наступну заяву:
“Я вітаю довгоочікуване повернення українців, утримуваних в ОРДЛО. Президенту Зеленському довелося приймати важкі рішення задля виконання умов угоди досягнутої на саміті Н4 та повернення їх додому. Тепер Росія мусить звільнити усіх українських політв’язнів, які утримуються в РФ та Криму. Залишається важливим, щоб правосуддя здійснилося стосовно тих, хто винен у тяжких злочинах, включаючи насильство щодо протестуючих на Майдані та вибух у Харкові у 2015 році”.
Зовнішньополітичне відомство ЄС також прокоментувало звільнення українців.
“Це позитивний приклад виконання одного із заходів, про які було домовлено на саміті Нормандської четвірки 9 грудня”, — йдеться у заяві, яку поширили в ЄС. У заяві також йдеться, що ЄС взяв до уваги обмін людьми, які пов’язані з трагічними подіями на Майдані у 2014 році. “Ми очікуємо, буде продовжено розслідування всіх звинувачень і що всі дотичні сторони зроблять все, аби винні були притягнені до відповідальності”, — додає ЄС. В заяві також говориться про підтримку Нормандського формату, ОБСЄ та Тристоронньої контактної групи з боку ЄС, а також підтримується повне припинення вогню.
Головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак заявив, що “звільнення великої групи затриманих у святковий час є важливим”.
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус: “Вітаю цей обмін затриманими між Україною та підтримуваними Росією сепаратистами. Гарна новина для родин”.
Раніше Україну привітали з обміном Меркель та Макрон, а також посольства США та Швейцарії в Україні.