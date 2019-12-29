ЄС, Канада, Велика Британія, ОБСЄ та Литва привітали обмін між Україною та ОРДЛО

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Посольства Канади, Великої Британії та Франції в Україні, а також голова МЗС Литви Лінас Лінкявічус, головуючий в ОБСЄ очільник МЗС Словаччини Мірослав Лайчак та зовнішньополітичне відомство ЄС привітали обмін утримуваними між Україною та ОРДЛО. Про це пише УНН опираючись на заяви відповідних відомств та осіб у соцмережах.