Меркель та Макрон привітали обмін між Україною та ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон привітали обмін утримуваними між Україною та ОРДЛО. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
“Канцлер Ангела Меркель і французький президент Еммануель Макрон вітають сьогоднішнє звільнення і обмін полоненими на сході України”, — йдеться у повідомленні.
У свою чергу в Єлисейському палаці зазначили, що цей розвиток подій відповідає тим зобов’язанням, які були взяті 9 грудня цього року в ході саміту в “нормандському форматі” у Парижі і які спрямовані на те, щоб сприяти звільненню та обміну до кінця нинішнього року.
“Президент Франції та канцлер Німеччини подякували учасникам контактної групи за їх зусилля в організації даного обміну. При цьому, як наголошується в спільній заяві, необхідно докласти зусиль для забезпечення обміну всіх полонених, пов’язаних з даними конфліктом”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.
Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.
У рамках обміну утримуваними звільнено 12 українських військових.