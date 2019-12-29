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Меркель и Макрон поздравили обмен между Украиной и ОРДЛО

Меркель и Макрон поздравили обмен между Украиной и ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 12057 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поздравили обмен удерживаемыми между Украиной и ОРДЛО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон приветствуют сегодняшнее освобождение и обмен пленными на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Елисейском дворце отметили, что это развитие событий соответствует тем обязательствам, которые были взяты 9 декабря этого года в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже и которые направлены на то, чтобы способствовать освобождению и обмену до конца нынешнего года.

"Президент Франции и канцлер Германии поблагодарили участников контактной группы за их усилия в организации данного обмена. При этом, как отмечается в совместном заявлении, необходимо приложить усилия для обеспечения обмена всех пленных, связанных с данным конфликтом", - говорится в сообщении.

Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось - с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, находящихся в ОРДЛО.

В рамках обмена содержащимися освобождены 12 украинских военных.

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