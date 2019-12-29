Великий обмін: названо імена всіх звільнених українців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
“Під патронатом Президента України Володимира Зеленського забезпечено повернення 76 українців до рідних та близьких. Це результат процесу взаємного звільнення утримуваних громадян”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією СБУ, у результаті обміну на Батьківщину повернулися, зокрема: 12 військовослужбовців (три з яких знаходились у місцях позбавлення волі на території ОРДЛО з 2015 року), 64 цивільних (сімнадцять з яких утримувались з 2015–2016 років).
“Обмін — підтвердження того, наскільки важливим для Президента України є захист кожного українця, який опинився в скрутних обставинах через російську агресію”, — підкреслив Голова СБУ Іван Баканов.
Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.
Перший автобус із 25 звільненими, серед яких жінки, вже прибув до КПВВ “Майорське”.
Попередньо стали відомі їх імена.
Звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.